El motociclista de aproximadamente 39 años perdió la vida tras salir proyectado contra un árbol mientras su hijo de 15 años resultó con golpes.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició las investigaciones correspondientes para esclarecer la muerte de un motociclista de aproximadamente 39 años de edad, quien perdió la vida la mañana de este miércoles tras caer en un socavón ubicado sobre Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, en la alcaldía Venustiano Carranza, informó la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) en un comunicado.

De acuerdo con los reportes preliminares del percance, los hechos ocurrieron con dirección a San Lázaro, a la altura de la avenida Morelos, en la colonia Jardín Balbuena, cuando el conductor se dirigía a dejar a su hijo a la escuela, perdió el control de la motocicleta al caer en la oquedad y salió proyectado contra un árbol.

Al sitio arribaron servicios de emergencia que confirmaron que el padre de familia ya no contaba con signos vitales debido a los golpes sufridos en el rostro y el tórax, mientras que el menor fue valorado por paramédicos tras resultar con golpes en el cuerpo.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al punto para acordonar y resguardar el perímetro, en tanto que personal pericial de la FGJCDMX llevó a cabo las diligencias ministeriales y el levantamiento del cuerpo.

Ante este hecho, la Secgob emitió un posicionamiento oficial en el que lamentó profundamente el accidente y expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familiares, subrayando que la Fiscalía capitalina ya realiza las indagatorias necesarias para determinar las circunstancias del suceso.

#TarjetaInformativa 📝 | La #SECGOB informa que, respecto al accidente ocurrido este día en Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, en la alcaldía Venustiano Carranza, en el que una persona perdió la vida y un menor de edad resultó lesionado, el Gobierno de la Ciudad de… pic.twitter.com/TJuCRtyiFM — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) November 19, 2026

Gobierno de CDMX ofrece acompañamiento a familia de motociclista fallecido en socavón

Asimismo, la dependencia informó que el Gobierno capitalino mantiene comunicación y acompañamiento cercano con los deudos para brindar la atención y el apoyo que requieran conforme avancen las investigaciones y se esclarezcan los hechos.

Por su parte, la esposa y familiares del motociclista fallecido iniciarán un proceso de denuncia en contra del Gobierno de la Ciudad de México, tras recabar evidencias en video del momento exacto en que el conductor cayó en el socavón y se impactó contra el árbol.

Durante la noche, autoridades capitalinas colocaron una placa metálica para cubrir el socavón en Eje 3 Oriente, mientras continúan abiertas las investigaciones ministeriales a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

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JVR