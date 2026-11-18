La jefa de Gobierno Clara Brugada inauguró el Circuito Ajusco Seguro en Tlalpan con una inversión superior a los 83 millones de pesos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró este miércoles 18 de noviembre de 2026 el Circuito Ajusco Seguro en la alcaldía Tlalpan, un proyecto desarrollado con una inversión superior a los 83 millones de pesos en coordinación con los núcleos agrarios de Santo Tomás y San Miguel Ajusco para fortalecer la seguridad, conectividad, conservación forestal y turismo comunitario.

Instalan 179 cámaras e internet

La intervención integral contempló la instalación de 90 luminarias solares a lo largo de 20 kilómetros de caminos que carecían de alumbrado público, así como la incorporación de 179 cámaras de videovigilancia, tres sensores de reconocimiento de placas y tres módulos de seguridad vinculados al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y al C2 Sur.

“Estamos transformando nuestras áreas naturales con un modelo integral que pone en el centro la seguridad, la conservación ambiental y el bienestar de las comunidades. El Ajusco debe ser un espacio seguro, conectado y protegido, donde el turismo comunitario contribuya también al desarrollo de sus habitantes”, destacó la mandataria capitalina.

Brugada Molina subrayó que este sistema tecnológico incrementa en 150 por ciento la cobertura de videovigilancia en la región de alta montaña, operando con energía solar, enlaces satelitales, altavoces con alerta sísmica y una base de radiocomunicación en el Cerro del Pelado, además de mantener vigilancia permanente las 24 horas y operativos especiales los fines de semana en parajes como Valle del Tezontle y Valle de las Cantimploras.

“Este proyecto se construyó de la mano de las comunidades, respetando plenamente la propiedad comunal. No se pierde ni un centímetro de territorio; por el contrario, trabajamos juntos para conservar nuestros bosques y fortalecer las actividades que permiten a las comunidades cuidar y aprovechar responsablemente su riqueza natural”, expresó.

El proyecto incluye 90 luminarias solares en 20 kilómetros 179 cámaras de videovigilancia tres sensores de placas y tres módulos de seguridad. ı Foto: Especial.

En materia de telecomunicaciones, informó que tras más de dos décadas sin cobertura telefónica en diversas zonas del Ajusco se habilitaron puntos de acceso a internet, comprobándose señal hasta la cima del Pico del Águila, a aproximadamente tres mil 900 metros sobre el nivel del mar, y se implementaron pulseras de localización GPS obligatorias para quienes practiquen senderismo, caminata o ciclismo de altura.

Asimismo, destacó la aprobación unánime del Plan Maestro del Ajusco por 604 comuneros, la conformación del Comité de Administración del Volcán Ajusco, la certificación de guías locales con más de 200 horas de capacitación y la rehabilitación integral del histórico Albergue Alpino —con más de 50 años de antigüedad— mediante el programa Altépetl.

Por su parte, la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, resaltó la coordinación institucional y las aportaciones locales en luminarias, balizamiento y mobiliario para reactivar la economía turística, mientras que el director general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), Humberto Adán Peña Fuentes, afirmó que tras un año de trabajo conjunto con los comuneros se logró erradicar la tala ilegal y el saqueo de recursos naturales en la zona.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR