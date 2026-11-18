Vienen surgiendo hechos de corrupción en la llamada 4T que, a estas alturas, deberían ser motivo de atención y preocupación al interior del gobierno y de Morena.

En medio de sus confrontaciones internas, pareciera que entran en los terrenos en donde todo se vale. El gobierno y su partido siguen en un buen número de casos actuando como si fueran un partido político, a menudo pareciera que siguen actuando como oposición cuando desde hace 8 años son gobierno. La beligerancia con la que a veces actúan como si fueran poseedores de la verdad, no les quita la responsabilidad que tienen de atender la ventanilla de toda la sociedad, no sólo la de los suyos.

La forma en que se ha abordado el caso Taddei muestra la ambigüedad con la que se tratan los temas que tienen que ver con hechos de corrupción que, de alguna manera, les son cercanos. En lugar de ir directamente a las evidencias, se han dedicado a lanzar culpas echando por delante hechos de presunta corrupción del pasado.

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No tiene sentido dirigirse al pasado para tratar de justificar las acciones del presente. Lorenzo Córdova no puede ser el responsable de lo que ha hecho Taddei, independientemente de la forma en que la expresidenta consejera llegó al INE.

Se van abriendo frentes en los que se aprecian hechos de corrupción por más que los escondan. Al mismo tiempo, algunos integrantes de la 4T hacen alarde de lujos y viajes que nada tienen que ver con lo que se presumió durante mucho tiempo y que reconocían como un valor fundamental al interior del movimiento.

Resulta, por lo que se ve, que no sabían cómo actuar donde hay, y ahora que están con todo el poder se dejan ir con singular alegría como si sólo por estar en el poder merecieran una vida diferente de la que llevaban. No hay día en que no aparezca algún morenista que sea visto en escenarios en los cuales prometieron nunca participar. Ahora no sólo participan, sino que además en muchos casos son el centro y parte del escándalo.

No han podido borrar la corrupción ni se ve cómo lo vayan a hacer. Mientras no se tomen medidas radicales, seguiremos teniendo ante nuestros ojos, en medio de la impunidad, a una nueva clase gobernante, que en muchos casos se comporta como prometieron nunca hacerlo. Por momentos queda la impresión de que de la noche a la mañana se deslumbraron con el poder y con todo lo que esto significa y ofrece.

No es sólo un asunto de dinero, es también el ejercicio del poder y el aprovecharse del mismo para someter a los que están alrededor. A la distancia hechos como “dato protegido” y la disculpa que un ciudadano tuvo que ofrecerle a Fernández Noroña en el Senado son la manifestación del uso del poder desde el poder.

Ellos son los que juzgan sus actos porque gobiernan bajo una mayoría abrumadora que les permite moverse a sus anchas. Lo más grave del asunto es que entremos en posiciones en donde muchas cosas se estén normalizando, siendo que son elementos de definición de su propio movimiento.

No existen equilibrios y parten de que son ellos quienes evalúan y hacen balances. La forma en que actúa la autollamada “ministra del pueblo” muestra cómo se puede gobernar desde la tribuna más alta de la justicia en México con soberbia y falta de educación, porque sabe muy bien que nadie la va a impugnar.

Lo peor que le puede pasar a la llamada 4T es que pierdan de vista todo lo que prometieron hacer, no sólo en cuanto a su relación con la sociedad, sino en áreas fundamentales para la ética y la moral de una sociedad.

Escuchar, debatir, atender argumentos que chocan con los propios no son signos de debilidad. Más bien es el fortalecimiento de la vida democrática en común, y no sólo la democracia a modo para intentar eternizarse en el poder.

RESQUICIOS.

Antes de la reunión de la Presidenta Sheinbaum con Donald Trump, llegó un aviso desde Washington del director de la DEA: “Actores políticos mexicanos permiten el desarrollo y expansión de los cárteles, vamos a exponer este vínculo”.