Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En las nuevas guerras, la tecnología ha dejado de ser solamente una herramienta de apoyo para convertirse en una parte fundamental de la estrategia militar. Y quizá ningún conflicto lo demuestra mejor que la guerra entre Rusia y Ucrania.

La invasión rusa a gran escala comenzó el 24 de febrero de 2022. En aquellos primeros días parecía que Rusia, con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, podría tomar rápidamente el control de Ucrania. No ocurrió así. Han pasado más de cuatro años y medio y la guerra continúa. Ucrania ha tenido que enfrentar a un adversario con mayores recursos militares, más soldados y una enorme capacidad de fuego. Pero ha encontrado en la tecnología una manera de reducir, al menos parcialmente, esa enorme diferencia. Con drones han cambiado las reglas del juego. Ucrania comenzó utilizando drones relativamente económicos para observar posiciones rusas, dirigir artillería y atacar vehículos y tropas en el frente.

Después llegaron los drones FPV, pequeños aparatos manejados prácticamente como si el operador estuviera dentro de ellos, observando en tiempo real hacia dónde vuelan.

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TECNOLOGÍA LETAL

En la operación Telaraña Ucrania atacó bases aéreas en Siberia, a más de 4 mil km de su frontera ı Foto: Especial

Hoy los drones pueden buscar objetivos específicos y atacar con una precisión que hace algunos años requería armamento muchísimo más costoso.

Ucrania empezó a llevar la guerra hasta territorio ruso. Uno de los ejemplos más impresionantes ocurrió el 1 de junio de 2025 con la llamada Operación Telaraña. Fue preparada durante aproximadamente 18 meses.

Después de la operación, los servicios de seguridad ucranianos introdujeron drones en territorio ruso y los escondieron en contenedores de madera transportados en camiones. Una vez colocados cerca de bases aéreas rusas, los techos de esos contenedores se abrieron de manera remota y, desde ahí, despegaron 117 pequeños drones FPV.

El ejército ucraniano ya no tuvo que recorrer miles de kilómetros desde Ucrania ni atravesar todo el sistema de defensa aéreo ruso. Los drones ya estaban dentro de Rusia.

Sus objetivos fueron aviones militares, incluidos bombarderos estratégicos utilizados para lanzar ataques contra Ucrania. Algunos de los blancos estaban a miles de kilómetros del frente, incluso en Siberia.

Más allá de las cifras sobre cuántos aviones fueron destruidos o dañados, que han sido motivo de distintas estimaciones, la operación exhibió una vulnerabilidad que hasta ese momento parecía impensable: Ucrania podía atacar instalaciones militares en lo profundo del territorio ruso utilizando aparatos relativamente pequeños y baratos. El domingo 16 de agosto, Ucrania realizó uno de los mayores ataques aéreos contra Rusia desde que comenzó la guerra. El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber interceptado 822 drones ucranianos.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó que alrededor de 600 aparatos fueron dirigidos hacia la capital.

Esa cantidad también forma parte de la estrategia. Los sistemas de defensa aérea pueden detectar y derribar muchos aparatos, pero cuando se envían enjambres de cientos de drones desde distintas direcciones se busca saturar esas defensas. Algunos son interceptados; otros logran pasar.

Uno de ellos alcanzó un enorme centro logístico de Wildberries, el gigante ruso de comercio electrónico conocido como el “Amazon ruso”, en Kóledino, cerca de Podolsk, a unos 45 kilómetros al sur de Moscú. El ataque provocó un enorme incendio. Ucrania sostiene que estos centros logísticos también están vinculados con suministros utilizados por el aparato militar ruso.

Hoy la guerra ya no se mantiene en las fronteras de Rusia como había estado sucediendo, sino que llegó hasta Moscú. Pero Rusia también ha desarrollado y perfeccionado su propia guerra de drones. Moscú responde con enormes oleadas de drones y misiles contra territorio ucraniano. Ese mismo fin de semana, mientras Ucrania atacaba Rusia, las fuerzas del Kremlin golpearon distintas regiones ucranianas. En Krivói Rog, ciudad natal del presidente Volodímir Zelenski, fueron alcanzadas instalaciones de una importante planta siderúrgica; también hubo ataques en Kiev, Zaporiyia, Sumy y otras regiones.

Rusia ha desarrollado drones conectados mediante fibra óptica. A diferencia de los aparatos que dependen exclusivamente de señales de radio, estos drones pueden ser mucho más resistentes a los sistemas de guerra electrónica que intentan interferir o cortar la comunicación entre el operador y el aparato. Es una carrera permanente: aparece una tecnología para atacar y casi inmediatamente comienza a desarrollarse otra para neutralizarla.

En las guerras, ya no se necesitan únicamente aviones de combate de cientos de millones de dólares para golpear un objetivo estratégico. Un pequeño dron cargado con explosivos puede destruir un vehículo militar, alcanzar un depósito de combustible o incendiar una instalación logística. Y cientos de ellos lanzados simultáneamente pueden obligar a utilizar costosos sistemas antiaéreos para tratar de detenerlos.

Durante años, la población rusa pudo observar la guerra desde lejos. Las ciudades ucranianas eran bombardeadas, mientras Moscú podía proyectar hacia su población una sensación de seguridad. Hoy, los ataques de largo alcance ucranianos están rompiendo esa percepción. Los drones están llegando a los alrededores de Moscú, incendian almacenes, obligan a activar las defensas aéreas y afectan aeropuertos e infraestructura. La guerra deja de ser algo que sucede únicamente del otro lado de la frontera.

Eso no significa que Ucrania esté ganando. Rusia conserva enormes ventajas militares y Ucrania continúa sufriendo ataques devastadores y un costo humano altísimo. Pero sí demuestra algo que seguramente estudian ya los ejércitos del mundo. Las guerras están cambiando.

Hoy un ejército más pequeño puede utilizar tecnología relativamente barata, inteligencia, drones y operaciones encubiertas para golpear objetivos que antes parecían inalcanzables.

La guerra de Ucrania comenzó con tanques avanzando por carreteras hacia Kiev. Cuatro años y medio después, una parte importante del conflicto se libra con pequeños aparatos que vuelan a distancia, algunos guiados por operadores que observan una pantalla a cientos o miles de kilómetros.

Y ésa, probablemente, sea una de las grandes lecciones militares de esta guerra: ya no necesariamente gana quien tiene el arma más grande o más cara.

La tecnología está permitiendo que un pequeño dron pueda poner en jaque infraestructura que costó millones de dólares proteger.