Servicios de emergencia atienden un incendio registrado al interior de un restaurante de la Plaza Carso, ubicado en la colonia Ampliación Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
Protección Civil de la demarcación informó que el fuego se originó los ductos de extracción del restaurante Loma Linda, adonde también se trasladó personal del Heroico Cuerpo de Bomberos.
Videos difundidos en redes sociales muestran una humareda en el establecimiento, conocido por sus cortes finos de carne y parrilla con vista al Museo Soumaya.
Clara Brugada inaugura Circuito Ajusco Seguro con inversión de 83 mdp
Hacia las 19:00 horas, bomberos y personal de Protección Civil continuaban con los trabajos para sofocar el incendio, sin reporte de personas afectadas.
También puedes leer:
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr