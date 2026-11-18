Incendio en Plaza Carso, el 18 de noviembre de 2026.

Servicios de emergencia atienden un incendio registrado al interior de un restaurante de la Plaza Carso, ubicado en la colonia Ampliación Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Protección Civil de la demarcación informó que el fuego se originó los ductos de extracción del restaurante Loma Linda, adonde también se trasladó personal del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Videos difundidos en redes sociales muestran una humareda en el establecimiento, conocido por sus cortes finos de carne y parrilla con vista al Museo Soumaya.

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Hacia las 19:00 horas, bomberos y personal de Protección Civil continuaban con los trabajos para sofocar el incendio, sin reporte de personas afectadas.

🚨🔥 ¡INCENDIO EN PLAZA CARSO, JUNTO AL MUSEO SOUMAYA!



Se registra un incendio en el restaurante Loma Linda, ubicado en Plaza Carso, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.



Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos ya se encuentran en el lugar realizando labores para… pic.twitter.com/h6e5zKXJ9G — @vuelomagazine (@vuelomagazine1) November 19, 2026

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cehr