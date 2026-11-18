En el marco del dispositivo de seguridad Buen Fin 2026, del 13 al 17 de noviembre, efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a 36 personas que, en distintas acciones, intentaron sustraer mercancía de establecimientos comerciales sin realizar el pago correspondiente.

Las detenciones se llevaron a cabo en diversas alcaldías de la capital, así como en el municipio de Naucalpan, Estado de México, donde se recuperaron productos con un valor total de 511 mil 694 pesos.

Entre los casos más relevantes destaca el de una mujer detenida al interior de una tienda departamental en la alcaldía Coyoacán, donde pretendía sustraer equipo de cómputo con un valor de 77 mil 999 pesos. En otro establecimiento de la misma demarcación, un hombre fue sorprendido cuando intentaba retirar mercancía que ocultaba entre sus ropas, valuada en 20 mil 342 pesos.

Asimismo, en la colonia Doctor Alfonso Ortiz Tirado, de la alcaldía Iztapalapa, una ciudadana fue detenida cuando intentaba salir de una tienda con 13 chamarras cuyo valor comercial asciende a 55 mil 480 pesos.

Por otra parte, en la colonia Roma Norte, de la alcaldía Cuauhtémoc, un sujeto fue detenido cuando pretendía abandonar una tienda departamental con una chamarra puesta para evitar el pago de 39 mil pesos.

De igual forma, en establecimientos comerciales de la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, una mujer fue detectada cuando guardaba mercancía en una mochila para evitar el pago de 37 mil 719 pesos. En el mismo lugar, otra ciudadana intentó retirar 10 prendas de vestir ocultas en una bolsa del establecimiento, con un valor de 18 mil 890 pesos.

Gráfica oficial. ı Foto: Especial.

Asimismo, una mujer fue sorprendida cuando escondía dos chamarras en una bolsa de mano, valuadas en 11 mil 480 pesos. Mientras que un hombre fue detenido al ocultar diversas prendas de vestir en una bolsa para eludir el pago de 13 mil 796 pesos.

Por otra parte, en un almacén comercial ubicado en la colonia Residencial Acoxpa, alcaldía Tlalpan, una mujer fue detenida luego de que personal de prevención de pérdidas detectara que llevaba varias prendas de vestir con un valor de 16 mil 720 pesos. Al momento de la intervención, la probable responsable golpeó a uno de los policías, quien no requirió traslado hospitalario.

En una acción más, realizada en la colonia Ciudad Satélite, del municipio de Naucalpan, Estado de México, un hombre fue detenido cuando intentaba salir de un establecimiento sin pagar dos chamarras, cuyo costo era de 23 mil 870 pesos.

En todos los casos, las personas detenidas fueron puestas a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondientes, quienes darán seguimiento a las investigaciones.

La SSC, a través de la PBI, refrendó su compromiso de fortalecer las acciones de vigilancia y prevención en establecimientos comerciales, a fin de proteger el patrimonio de las empresas y brindar condiciones de seguridad a clientes y trabajadores.

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FGR