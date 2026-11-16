Profeco reporta que suman 94 inconformidades durante el Buen Fin

Durante los cuatro días que van del Buen Fin se han presentado 94 quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a causa del incumplimiento de las tiendas comerciales a los precios y ofertas a los productos.

El procurador Iván Escalante ahondó en que estas inconformidades también se motivaron por inconsistencias para diferir los pagos de las compras y afirmó que entodas estas quejas se ha resuelto a favor de los consumidores.

“La mayoría de ellas son por no respetar algún precio, por no respetar alguna promoción o alguna oferta, porque por ejemplo, si tienen alguna promoción de meses sin intereses, eh algo hacen las personas en los comercios con el sistema que no difieren la compra, entonces pues lo único que se tiene que hacer es un ajuste”, dijo Iván Escalante este lunes durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Iván Escalante subrayó que los acercamientos con los establecimientos se mantienen a lo largo del año para sensibilizar a los proveedores sobre la atención al consumidor, lo que ha llevado a que las atenciones hayan sido, hasta ahora, en favor de los clientes.

“Sí es importante destacar que durante todo el año prácticamente compañeros de la Secretaría de Economía y compañeros también de la institución de Profeco, tenemos reuniones con estos proveedores, con los centros comerciales, con las tiendas de autoservicio, con las tiendas departamentales para sensibilizarlos con toda esta parte de atención a las personas consumidoras y eso nos ha permitido obtener esos resultados que por ejemplo hasta el corte de ayer cualquier tipo de queja que se ha presentado en los módulos, en el teléfono del consumidor y en las brigadas han sido atendidas en un 100% en beneficio de los consumidores”, dijo.

Para esta jornada de promociones se instalaron 169 módulos y 394 brigadas itinerantes con mil 300 servidores en campo han brindado atención a los consumidores.

Derivado de esto, ya se brindaron seis mil 206 asesorías a través de la línea telefónica, los módulos y los recorridos que realiza el personal.

Iván Escalante confirmó que este despliegue se mantendrá hasta este 17 de noviembre y, una vez que concluya el Buen Fin se rendirá un informe de las asistencias dadas a los consumidores.

En cuanto al monitoreo del precio de los combustibles, comentó que el promedio nacional de la gasolina se encuentra en 23.39 pesos con un cumplimiento en 11 mil 778 establecimientos, mientras que el diésel se ubicó en 26.97 pesos en 9 mil 64 estaciones.

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FGR