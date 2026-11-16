Trump reitera que habrá ‘fuertes aranceles’ si México no cumple con detener caravana migrante

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habla con la prensa al salir de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la caravana migrante que partió de Chiapas con dirección a la frontera con ese país “no pasará”. Reiteró que, el Gobierno de México no cumple con detenerla, entonces habrá “fuertes aranceles” para nuestro país.

Entrevistado por la prensa este lunes, al salir de la Casa Blanca, Trump fue cuestionado sobre la caravana migrante de alrededor de dos mil personas que, como se ha reportado en la prensa, se encuentra en Escuinapa, Chiapas, con dirección a Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habla con la prensa al salir de la Casa Blanca. ı Foto: Reuters

“No los dejaremos entrar” , respondió Trump tajantemente.

El presidente estadounidense recordó que el Gobierno de México prometió contener dicha caravana migrante y reiteró que, de no hacerlo, se impondrán “fuertes aranceles” a nuestro país.

“No los dejaremos entrar, y México los detendrá. Ellos dijeron que los detendrían, como ustedes saben. Y si no lo hacen, impondremos fuertes aranceles a México”, dijo el presidente estadounidense antes de partir a Asia.

President Trump on the migrant caravans:



"They will not be allowed in, and Mexico will stop them...And if they don't stop them, we're going to put heavy tariffs on Mexico." pic.twitter.com/uSASgNb3Zw — Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 16, 2026

Caravana “Dios con nosotros” se formó en Centroamérica y paró en Chiapas

Los amagos de Trump ocurren días después de que, en la prensa, se reportara la formación de una nueva caravana migrante conocida como “Dios con Nosotros”, de alrededor de mil 500 a dos mil integrantes.

La caravana se formó el 3 de noviembre en San Pedro Sula, Honduras, y se conformó por integrantes de ese país, así como de Guatemala y El Salvador.

🚨La caravana migrante “Dios con Nosotros”, integrada por cerca de 2 mil personas, llegó a Mapastepec, Chiapas, tras recorrer aproximadamente 145 kilómetros.



Gonzalo Villatoro reporta que varios migrantes presentan deshidratación, ampollas y lesiones por las largas caminatas.… pic.twitter.com/BzVcrYcdj5 — Azucena Uresti (@azucenau) November 16, 2026

Entre la madrugada del viernes y la mañana del sábado, la caravana paró en Escuinapa, Chiapas, después de lo cual, progresivamente, ha reanudado su avance con dirección a la frontera sur de Estados Unidos.

Gobierno de México reporta que ha detenido 24 caravanas

Antes de que se difundiera la llegada de la caravana “Dios con nosotros” a Chiapas, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que ha frenado el avance de 24 caravanas desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump.

🇲🇽🇺🇸 Sheinbaum responde a Trump por caravanas migrantes.



La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ninguna caravana migrante ha llegado a la frontera norte desde enero de 2025, luego de que Donald Trump amenazara con duplicar los aranceles a México.



Explicó que las… pic.twitter.com/PLPtd8E1bC — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 12, 2026

“Hoy nos informó la secretaria de Gobernación: son 24 caravanas desde la llegada del presidente Trump al Gobierno que hemos detenido previo a que llegue, que se han desintegrado las caravanas”, dijo la presidenta este martes.

Destacó que la desintegración de las caravanas es posible gracias a la intervención del Gobierno para informar a sus integrantes que no existen posibilidades de cruzar hacia territorio estadounidense, y ayudan en la gestión de su regreso.

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