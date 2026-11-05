Ronald Johnson advierte que EU mantendrá cerrada su frontera a la migración irregular

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que la frontera estadounidense permanecerá cerrada a la migración irregular, pese a los resultados de las elecciones intermedias del pasado 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano perdió el control del Congreso.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en México recordó que las leyes migratorias de ese país continúan vigentes y que quienes intenten ingresar sin autorización, ya sea solos o en caravana, enfrentarán consecuencias legales.

“Si cruzas ilegalmente a Estados Unidos solo o en caravana, además de poner tu vida en peligro, enfrentarás las consecuencias legales. Las leyes no cambiaron tras las elecciones del 3 de noviembre. ¡Ni lo intentes!”, publicó la representación diplomática bajo la etiqueta #NiLoIntentes.

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Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump, tenemos la frontera más segura en la historia de los Estados Unidos. Las detenciones en la frontera suroeste han disminuido un 95% en los últimos 12 meses, alcanzando mínimos históricos. Septiembre marcó 17 meses consecutivos con cero… pic.twitter.com/sfDCAQ2c4w — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) November 5, 2026

Ronald Johnson destaca reducción de detenciones en la frontera

En otro mensaje, Johnson aseguró que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, Estados Unidos mantiene “la frontera más segura en la historia” del país y sostuvo que las detenciones en la frontera suroeste disminuyeron 95 por ciento durante los últimos 12 meses, hasta alcanzar mínimos históricos.

El diplomático agregó que septiembre pasado marcó 17 meses consecutivos sin que migrantes indocumentados fueran liberados en comunidades estadounidenses.

Afirmó que los esfuerzos de la misión diplomática estadounidense en México han permitido desarticular redes criminales, evitar cruces peligrosos y salvar vidas.

“No nos detendremos. Nuestra frontera seguirá siendo segura y permanecerá cerrada a la migración ilegal y al tráfico de drogas, armas y personas”, sostuvo.

Elecciones intermedias no modifican las políticas migratorias de EU

El pronunciamiento ocurre dos días después de las elecciones intermedias estadounidenses, cuyos resultados modificaron la correlación de fuerzas políticas en el Congreso y abrieron el debate sobre el rumbo de la administración Trump en materia migratoria.

Sin embargo, la Embajada insistió en que los resultados electorales no representan un cambio inmediato en las disposiciones migratorias ni modifican las consecuencias legales para quienes ingresen irregularmente a territorio estadounidense.

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MSL