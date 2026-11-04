Déficit comercial de EU con México se dispara 26 por ciento

El déficit comercial de Estados Unidos con México registró un incremento a tasa anual de 26.09 por ciento en los primeros nueve meses del año, y fue impulsado por la demanda estadounidense de mercancías mexicanas que superó la venta de productos hacia territorio nacional, incluso pese a que persisten tarifas arancelarias.

De acuerdo con cifras de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos, entre enero y septiembre de 2026, el saldo negativo alcanzó los 184 mil 19 millones de dólares, un aumento de 38 mil 078.7 millones de dólares respecto de los 145 mil 940.3 millones de dólares que se reportaron en el mismo periodo de 2025.

Es decir, el comportamiento de la balanza reflejó que el país vecino compró más bienes de los que le logró vender a México. Entre enero y septiembre, Estados Unidos importó bienes mexicanos por un valor acumulado de 481 mil 586.2 millones de dólares, un alza anual de 20.6 por ciento, en comparación con los 399 mil 060.2 millones de dólares que se registraron en el mismo lapso de 2025.

En el periodo de referencia, las compras desde Estados Unidos mostraron una trayectoria ascendente; por ejemplo, en enero el valor de las importaciones se ubicó en 42 mil 517.7 millones de dólares, tres meses después, en marzo llegó a 51 mil 202.8 millones de dólares; en julio, 60 mil 549.6 millones de dólares y en septiembre se alcanzó un máximo histórico con 62 mil 241.8 millones de dólares.

Imagen ilustrativa de importación ı Foto: larazondemexico

Por el lado de las ventas que Estados Unidos hizo hacia México, los datos de la Oficina del Censo mostraron un avance positivo, pero no al mismo ritmo de crecimiento que las compras e insuficiente para equilibrar la balanza comercial.

Las exportaciones estadounidenses, entre enero y septiembre, se ubicaron en 297 mil 567.3 millones de dólares, un alza de 17.5 por ciento a tasa anual en comparación con los 253 mil 119.9 millones de dólares que se reportaron en los mismos meses del año pasado.

El mes con el mayor valor de las exportaciones de Estados Unidos fue abril, cuando registró ventas por 35 mil 343.5 millones de dólares, mientras que el punto más bajo del periodo ocurrió en febrero con sólo 28 mil 906.5 millones de dólares.

Por su parte, el saldo negativo de la balanza comercial estadounidense inició en enero con 10 mil 930.4 millones de dólares, y tras el avance de los meses, el incremento fue mayor; por ejemplo, en mayo el déficit superó por primera vez los 20 mil millones de dólares y se ubicó en 21 mil 128.8 millones de dólares, y dos meses después, se llegó a 26 mil 309.5 millones de dólares, fue hasta septiembre, último periodo con registró que el déficit alcanzó un récord de 28,147.7 millones de dólares.

Una bandera de Estados Unidos, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Reuters

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