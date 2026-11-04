‘Soy una gran fan de lo que México puede hacer los próximos años’: Ana Botín

Madrid, España. — Ana Botín, presidenta de Banco Santander, destacó que México tiene un gran potencial de crecimiento para su negocio, por lo que apostará por duplicar la presencia que tiene en el mercado nacional durante los próximos años y afirmó que es una “gran fan de México, de los mexicanos y de lo que México puede hacer los próximos años”.

En el marco del Encuentro Internacional de Banca 2026, la directiva sostuvo que México es uno de los países con más atractivo de la región y a nivel global, con una población joven y talento disponible, así como su cercanía con Estados Unidos, serie de factores que representan una oportunidad para ampliar el acceso al financiamiento y los servicios bancarios.

El plan de la institución financiera, señaló, es doblar la base de clientes en el país, al pasar de 22 a 44 millones, una meta “viable” si se considera que el área de oportunidad para bancarizar a los mexicanos aún es amplia.

La presidenta de Santander explicó que si bien no existe una fecha definida para alcanzar la meta, el crecimiento de la población incorporada a la economía formal y la posibilidad de ampliar el acceso a los servicios bancarios representan oportunidades que no se observan con la misma magnitud en mercados más desarrollados, como los europeos.

“Yo creo que es perfectamente posible publicar el banco, pero no vamos a decir en cuántos años, (puedo decir que) en los próximos años y esto es algo que bueno, pues que no podemos decir en todos los países, en todas las cosas, porque siempre es más fácil crecer cuando crecen los clientes y el país que cuando no crecen”, sostuvo Ana Botín.

En este contexto, explicó que el lanzamiento de Openbank forma parte de la estrategia para ampliar la presencia de Santander en el mercado mexicano, mediante una plataforma digital que permita atender a distintos segmentos de la población, sin abandonar el modelo tradicional de sucursales que mantiene la institución.

Asimismo, adelantó que Santander trabaja desde hace varios años en el desarrollo de productos financieros dirigidos a los mexicanos que viven en Estados Unidos y a quienes residen en México, con el objetivo de aprovechar la presencia que actualmente tiene el grupo bancario en ambos mercados.

“De aquí a poco espero que tengamos productos únicos para los mexicanos que viven en Estados Unidos y los de México, por ejemplo, no puedo decir más, llevamos años trabajando en esto”, afirmó Ana Botín, quien añadió que la expansión del grupo en el mercado estadounidense permitirá fortalecer la conexión financiera entre ambos países.

La directiva destacó que Openbank ya opera en Estados Unidos, donde cuenta con aproximadamente 11 mil millones en depósitos, lo que permitirá aprovechar las plataformas digitales y la infraestructura financiera del grupo para desarrollar nuevos servicios. “Vamos a conectar el norte, México y Estados Unidos pronto”, sostuvo.

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FGR