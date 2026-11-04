Debacle de Trump y republicanos: ganan demócratas Congreso y estados clave

El Partido Demócrata recuperó el control del Senado de Estados Unidos y se encaminaba a conseguir también la mayoría en la Cámara de Representantes, luego de una serie de victorias en estados que fueron considerados bastiones republicanos, de acuerdo con los resultados y las proyecciones difundidas ayer por Associated Press (AP), Reuters, ABC News y CBS News.

En la Cámara alta, los demócratas consiguieron arrebatar cuatro escaños a los republicanos en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio y Texas, con lo que alcanzaron la mayoría necesaria para controlar el Senado. También se sumaron sus triunfos en Iowa y Kansas, donde también derrotaron a candidatos republicanos.

Associated Press confirmó que los demócratas retomaron el control de la Cámara alta, que antes de las elecciones estaba dominada por los republicanos con 53 escaños frente a 47 de los demócratas.

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Entre los resultados más importantes estuvo el triunfo del exgobernador de Carolina del Norte Roy Cooper, quien derrotó al republicano Michael Whatley y recuperó un asiento que estaba en manos de los republicanos.

El Dato: Las encuestas de salida de AP y Reuters mostraron el descontento de los electores: cerca de tres cuartas partes dijeron estar enojadas o insatisfechas con el rumbo del país.

En Carolina del Sur, la demócrata Annie Andrews venció a Darline Graham, mientras que en Ohio el senador demócrata Sherrod Brown recuperó el escaño que había perdido en 2024, al derrotar al republicano Jon Husted.

En Texas, James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton y consiguió un triunfo histórico para su partido, que no había ganado una elección senatorial en ese estado desde hace décadas.

A estas victorias se sumaron las de Josh Turek, quien derrotó a la republicana Ashley Hinson en Iowa, y Adam Hamilton, quien venció al senador Roger Marshall en Kansas. Con este resultado, Adam Hamilton se convirtió en el primer demócrata elegido senador por ese estado en 94 años.

En tanto, los demócratas también conservaron sus posiciones en Georgia, donde Jon Ossoff derrotó al republicano Mike Collins, y en Nuevo Hampshire, donde Chris Pappas venció al exsenador John Sununu. Chris Pappas será el primer hombre abiertamente homosexual en ocupar un escaño en el Senado estadounidense.

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RECONQUISTAN LUGARES. Mientras, en la Cámara de Representantes, las proyecciones de los principales medios estadounidenses apuntaron a que los demócratas recuperarían la mayoría, después de que consiguieron siete triunfos en distritos que estaban bajo control republicano. Reuters informó que las cadenas de televisión proyectaban que el partido opositor alcanzaría el control de la Cámara baja, aunque el conteo de votos todavía continuaba en varias circunscripciones.

Hasta el cierre de esta edición, AP había reportado que los demócratas derrotaron a seis representantes republicanos en contiendas clave y conseguido triunfos en otros distritos.

Para controlar la Cámara necesitan una ganancia neta de tres escaños, por lo que las siete victorias obtenidas los colocaban en posición de recuperar el liderazgo legislativo.

Entre las derrotas republicanas destacaron las de Tom Kean, en Nueva Jersey, y Ryan Mackenzie, Scott Perry y Rob Bresnahan, en Pensilvania. También consiguieron triunfos en distritos de Carolina del Norte y Kentucky.

En Florida, los republicanos tampoco lograron avanzar como esperaban después de modificar los límites de varios distritos para favorecer a sus candidatos. Los demócratas conservaron tres posiciones: las de Kathy Castor, Jared Moskowitz y Pia Dandiya. Pese a las proyecciones, Associated Press mantenía sin declarar un ganador para el control definitivo de la Cámara baja, debido a que todavía había contiendas pendientes y el resultado depende de alcanzar 218 representantes.

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LAS ADMINISTRACIONES. Las elecciones estatales también dejaron cambios importantes. En Georgia, la demócrata Keisha Lance Bottoms derrotó al republicano Rick Jackson y se convirtió en la primera mujer afroamericana elegida gobernadora de un estado en la historia de Estados Unidos. Además, será la primera mujer en gobernar Georgia.

Mientras que en Texas, Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott y se convirtió en la primera mujer latina en ocupar ese cargo. Su triunfo también representa el regreso de los demócratas a la gubernatura texana por primera vez desde la década de 1990.

En Ohio, la demócrata Amy Acton derrotó al republicano Vivek Ramaswamy, mientras que en Wisconsin David Crowley venció al republicano Tom Tiffany, de acuerdo con las proyecciones de ABC News.

El Tip: Sólo dos veces en los últimos 50 años ha cambiado el control de ambas cámaras en el mismo ciclo electoral.

Asimismo, en Iowa, el demócrata Rob Sand también consiguió la gubernatura, de acuerdo con la proyección de AP, al derrotar al republicano Zach Lahn.

Los demócratas conservaron además las gubernaturas de Pensilvania, Illinois, Maryland, Massachusetts y Nueva York, donde Josh Shapiro, JB Pritzker, Wes Moore, Maura Healey y Kathy Hochul consiguieron la reelección.

Mientras que del lado republicano, Byron Donalds ganó la gubernatura de Florida al derrotar al demócrata David Jolly. Con ello se convirtió en el primer gobernador afroamericano de ese estado y en el primer republicano afroamericano elegido para gobernar una entidad estadounidense.

Avance azul ı Foto: Especial

Texas elige a una latina para gobernar el estado

| Redacción |

Gina Hinojosa se convertirá en la primera mujer latina en gobernar Texas, luego de derrotar al republicano Greg Abbott en las elecciones intermedias de Estados Unidos. Su triunfo devuelve al Partido Demócrata a la gubernatura de uno de los estados con mayor población hispana del país, después de más de tres décadas.

La próxima gobernadora mexicano-estadounidense nació el 8 de diciembre de 1973 en McAllen, Texas, y creció en el Valle del Río Grande, región fronteriza con México. Es hija de Gilberto Hinojosa y Crisanta Guerra Lozano, ambos vinculados al derecho y a la defensa de los derechos civiles.

Su padre presidió el Partido Demócrata de Texas de 2012 a 2025 y ocupó distintos cargos públicos, entre ellos funciones como juez. Su madre es abogada y desarrolló su carrera profesional en Texas, particularmente en Brownsville.

EL Dato: El demócrata Henry Cuellar ganó las elecciones para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, representando al distrito congresional 28 de Texas

La próxima gobernadora estudió Gobierno en la Universidad de Texas en Austin y Derecho en la Universidad George Washington, donde obtuvo el título en 1999. Antes de entrar a la política trabajó como abogada especializada en derechos civiles y laborales.

Su carrera pública comenzó en el consejo escolar de Austin, donde llegó a ocupar la presidencia. En 2016 ganó la elección para representar al Distrito 49 en la Cámara de Representantes de Texas, cargo que asumió en enero de 2017. Desde ahí participó en iniciativas sobre educación pública, derechos laborales y acceso a servicios de salud.

Durante la campaña, Gina Hinojosa respondió a quienes la calificaban como demasiado progresista y centró su mensaje en la situación económica de los trabajadores: “Yo quiero dedicar toda una campaña a hablar de que los trabajadores tienen demasiado poco dinero”.

La victoria coincidió con el triunfo de James Talarico en la contienda por el Senado federal. El demócrata derrotó a Ken Paxton y se convirtió en el primer senador demócrata elegido por Texas desde 1988. James Talarico, de 37 años, es pastor presbiteriano, educador y representante estatal. Las proyecciones de NBC News, CNN y CBS señalaron que su victoria fue clave para que los demócratas recuperaran el control de la Cámara Alta.

James Talarico ganó en zonas metropolitanas, urbanas y suburbanas que antes favorecían a los republicanos. Ken Paxton, exfiscal general de Texas, recibió el respaldo de Donald Trump y enfrentó diversos escándalos. Durante la campaña, Elon Musk gastó 158 millones de dólares para oponerse al demócrata.

Asimismo, el demócrata Xavier Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, ganó la elección como gobernador de California, al derrotar al republicano Steve Hilton. Se desempeñó como secretario de Salud en la gestión del expresidente Joe Biden, así como fiscal general del estado y como miembro del Congreso.

ICE amenaza a ciudadanos por votar ilícitamente

| Redacción |

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró ayer que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no estaría en los centros de votación y negó que busquen intimidar a los electores.

En entrevista con Fox News, dijo que sólo acudirían ante una amenaza. Sin embargo, la agencia publicó en X: “Si vota ilegalmente, lo encontraremos. Lo localizaremos, lo arrestaremos y lo procesaremos. No habrá escapatoria”.

El funcionario anunció que, después de las elecciones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recopilará registros electorales para verificar que sólo hayan votado personas legalmente habilitadas.

El Tip: Según un análisis de Reuters, la Casa Blanca envió a la mayoría de sus observadores a las zonas donde la demócrata Kamala Harris derrotó a Trump en 2024.

El gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió que emprendería acciones legales si agentes federales se presentaban ilegalmente en los centros de votación.

La disputa ocurre después de que la Corte Suprema rechazara una solicitud del gobierno para impedir que California contabilizara las boletas de unas 20 mil personas identificadas por el DHS como posibles no ciudadanas.

Asimismo, funcionarios de California y organizaciones defensoras del voto cuestionaron la precisión de las revisiones federales a los padrones. Además, autoridades electorales de California y Nevada recibieron citaciones de un jurado investigador por las pesquisas sobre fraude electoral.

Mil Observadores vigilaron las elecciones ayer

El ICE difundió seis comunicados sobre detenciones de personas no ciudadanas acusadas de votar ilegalmente. No obstante, los arrestos ocurrieron la semana anterior y las publicaciones no precisaron las fechas.

David Becker, director del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, calificó de desafortunado el mensaje y consideró que la alta participación anticipada demostraba que las advertencias no habían reducido la asistencia a las urnas.

Trump defiende avances de su gestión

| Redacción |

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que los resultados de las elecciones intermedias serían mejores de lo esperado para los republicanos, aunque reconoció que el partido en el poder suele perder terreno en este tipo de comicios. También afirmó que habría conseguido una victoria contundente si su nombre hubiera aparecido en las boletas.

Durante una entrevista con Fox & Friends, de Fox News, el magnate sostuvo que la inflación está resuelta y que la economía marcha bien, pese al descontento de los ciudadanos por el aumento en los precios de alimentos, gasolina y servicios médicos. Además, defendió las medidas de su gobierno contra la migración y afirmó que la producción industrial estadounidense crece.

Más temprano, advirtió que una victoria demócrata pondría en riesgo los avances de su administración. En sus declaraciones previas a la jornada, sostuvo que los resultados legislativos podrían obligarlo a negociar con la oposición y recurrir al veto para frenar sus propuestas.

Ante los avances demócratas, publicó en Truth Social que los republicanos ganarían “por una goleada” si él hubiera estado en las boletas. Sin embargo, en una entrevista con The New York Times, dijo que estaba dispuesto a aceptar los resultados y trabajar con los demócratas.

Más de la mitad de votantes latinos ven sufragio como rechazo a Trump

| Por Claudia Arellano |

El 55 por ciento de los votantes latinos registrados considera su sufragio para el Congreso estadounidense como un voto contra Donald Trump, frente a 14 por ciento que lo identifica como un respaldo al mandatario, según un estudio de Pew Research Center. La comunidad llegó a las elecciones intermedias con una preferencia de 51 por ciento por los candidatos demócratas y de 24 por ciento por los republicanos.

En entrevistas, una activista migrante y un trabajador mexicano en Texas señalaron que el endurecimiento migratorio, las deportaciones y sus efectos laborales alimentan el descontento. Sin embargo, persiste una base de apoyo republicana: 65 por ciento de los latinos que votaron por Trump en 2024 manifestó que respaldaría al candidato de ese partido en su distrito.

El Dato: El universo de latinos con posibilidad de votar en las elecciones de EU alcanzó la cifra récord de 39 millones, 16% del total, contra el 9% que representaba en 2006.

Este martes 3 de noviembre, millones de estadounidenses acudieron a las urnas para participar en las elecciones intermedias de Estados Unidos, una jornada en la que la comunidad latina, incluidos los ciudadanos estadounidenses de origen mexicano y los mexicanos naturalizados, representó un sector relevante para definir la nueva composición del Congreso y medir el respaldo político al presidente Donald Trump.

“Aunque los mexicanos que no cuentan con la ciudadanía estadounidense no tienen derecho a votar en los comicios federales, sus familias y comunidades pueden verse directamente afectadas por los resultados, particularmente por las decisiones legislativas relacionadas con migración, seguridad fronteriza, deportaciones y las condiciones económicas de los trabajadores inmigrantes”, consideró Pamela Swltz, activista migrante, quien considera que el voto latino es clave en estas elecciones.

La activista dijo que la contienda representa una prueba para el Partido Republicano, luego de que Trump consiguiera en 2024 uno de sus mejores resultados, pero consideró que entre el electorado latino será en contra de los republicanos, “sobre todo conociendo el fenómeno migratorio”.

“Nosotros no lo vamos a apoyar en su segundo mandato. Su gobierno ha estado acompañado de un endurecimiento de las políticas migratorias y de un creciente descontento entre sectores de esta población; nos ha dejado sin trabajo y ha amedrentado a esta comunidad que ha hecho crecer este país”, dijo Salvador Díaz, un trabajador en Texas.

De acuerdo con el estudio del Pew Research Center, publicado el pasado 16 de octubre, 30 por ciento de los votantes latinos consideraba a unos cuantos días de la votación, que el presidente no sería un factor determinante en su decisión al momento de emitir su sufragio. Asimismo la política migratoria también aparece como uno de los principales elementos de inconformidad en este sector.

“Siete de cada 10 votantes latinos de origen mexicano consultados consideraron que las políticas de la administración Trump han perjudicado a la población hispana, mientras que 61 por ciento afirmó que la situación de esta comunidad es peor que hace un año”, dijo el abogado migrante Saúl Arellano.

Añadió que en materia de deportaciones, 62 por ciento consideró que el gobierno estadounidense está realizando demasiadas expulsiones de personas que viven en el país sin autorización migratoria.

No obstante, el voto latino no constituye un bloque homogéneo. El respaldo que Trump consiguió en 2024 entre esta población mantenía una presencia entre sus simpatizantes: 65 por ciento de los votantes hispanos que apoyaron al republicano en la elección presidencial manifestó que respaldaría al candidato republicano de su distrito en la contienda legislativa.

Michael Mireles, organizador de LUPE Votes, agrupación que promueve la participación electoral en el sur de Texas, sostuvo que la inconformidad con las políticas migratorias impulsó a los ciudadanos a votar.

Sheinbaum: se continuará trabajo con gobierno de EU

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México respetará cualquiera que sea el resultado de las elecciones intermedias que se llevan a cabo en Estados Unidos. Al ser consultada sobre los comicios en el vecino país, la mandataria federal dijo que no emitirá opiniones hasta que se conozcan los resultados de la votación.

Subrayó que con independencia de la decisión que los estadounidenses tomen en las urnas, su gobierno continuará adelante con los planes y el trabajo en la relación con el gobierno de Donald Trump.

“No opinamos, hoy es la elección, no nos corresponde opinar el día de hoy, ahí que se lleve… Tiene tiempo ¿no? porque en Estados Unidos no solamente es de un día. Pero vamos a esperar el resultado y vamos a respetar cualquiera que sea el resultado de la elección y nosotros seguimos en nuestro camino”, declaró Sheinbaum.

40 Millones de mexicanos viven en Estados Unidos

Sobre los mexicanos que fueron detenidos por presuntamente haber cometido delito electoral, al votar sin tener la nacionalidad estadounidense, la mandataria pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que brinde información, pues no contaba con una actualización del caso.

La Presidenta de México también aplaudió la ventaja que se vislumbra para el demócrata Xavier Becerra, quien podría convertirse en el primer gobernador latino de California.

Destacó que alrededor de 40 millones de mexicanos de primera, segunda o tercera generación viven en Estados Unidos y participan en las elecciones de aquel país. Bajo ese contexto, consideró que resulta positivo que la comunidad migrante cuente con representación entre sus gobernantes.

“Fíjense, son 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, 39, 40, de primera, segunda, tercera generación. Y son parte de la vida de Estados Unidos, porque son mexicano-estadounidenses; entonces, ellos participan en la vida de Estados Unidos, como parte de los partidos políticos de Estados Unidos. Entonces, está muy bien que lo que es una parte de ese país, pues tenga también su representación”, declaró.

Peso mexicano se deprecia 1.40% y BMV gana terreno

| Por Cuahutli R. Badillo |