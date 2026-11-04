Trump defiende avances de su gestión

Donald Trump reconoció que la guerra en Irán influyó en las derrotas de los republicanos a pesar de que los votantes respaldaban su gestión del conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que los resultados de las elecciones intermedias serían mejores de lo esperado para los republicanos, aunque reconoció que el partido en el poder suele perder terreno en este tipo de comicios. También afirmó que habría conseguido una victoria contundente si su nombre hubiera aparecido en las boletas.

Durante una entrevista con Fox & Friends, de Fox News, el magnate sostuvo que la inflación está resuelta y que la economía marcha bien, pese al descontento de los ciudadanos por el aumento en los precios de alimentos, gasolina y servicios médicos. Además, defendió las medidas de su gobierno contra la migración y afirmó que la producción industrial estadounidense crece.

Más temprano, advirtió que una victoria demócrata pondría en riesgo los avances de su administración. En sus declaraciones previas a la jornada, sostuvo que los resultados legislativos podrían obligarlo a negociar con la oposición y recurrir al veto para frenar sus propuestas.

Ante los avances demócratas, publicó en Truth Social que los republicanos ganarían “por una goleada” si él hubiera estado en las boletas. Sin embargo, en una entrevista con The New York Times, dijo que estaba dispuesto a aceptar los resultados y trabajar con los demócratas.