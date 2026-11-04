ICE amenaza a ciudadanos por votar ilícitamente

Los votantes hacen fila para emitir su voto en Pensilvania, ayer.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró ayer que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no estaría en los centros de votación y negó que busquen intimidar a los electores.

En entrevista con Fox News, dijo que sólo acudirían ante una amenaza. Sin embargo, la agencia publicó en X: “Si vota ilegalmente, lo encontraremos. Lo localizaremos, lo arrestaremos y lo procesaremos. No habrá escapatoria”.

El funcionario anunció que, después de las elecciones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recopilará registros electorales para verificar que sólo hayan votado personas legalmente habilitadas.

El Tip: Según un análisis de Reuters, la Casa Blanca envió a la mayoría de sus observadores a las zonas donde la demócrata Kamala Harris derrotó a Trump en 2024.

El gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió que emprendería acciones legales si agentes federales se presentaban ilegalmente en los centros de votación.

La disputa ocurre después de que la Corte Suprema rechazara una solicitud del gobierno para impedir que California contabilizara las boletas de unas 20 mil personas identificadas por el DHS como posibles no ciudadanas.

Asimismo, funcionarios de California y organizaciones defensoras del voto cuestionaron la precisión de las revisiones federales a los padrones. Además, autoridades electorales de California y Nevada recibieron citaciones de un jurado investigador por las pesquisas sobre fraude electoral.

Mil Observadores vigilaron las elecciones ayer

El ICE difundió seis comunicados sobre detenciones de personas no ciudadanas acusadas de votar ilegalmente. No obstante, los arrestos ocurrieron la semana anterior y las publicaciones no precisaron las fechas.

David Becker, director del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, calificó de desafortunado el mensaje y consideró que la alta participación anticipada demostraba que las advertencias no habían reducido la asistencia a las urnas.