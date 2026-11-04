T-MEC y aranceles no se resolverán en automático tras elecciones en EU: Concanaco Servytur

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) advirtió que el nuevo panorama político estadounidense no es una “solución automática” a los aranceles ni a la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego del triunfo demócrata en el Congreso estadounidense.

El presidente del organismo, Octavio de la Torre, instó a responder con “preparación técnica e interlocución institucional” para llegar a cada mesa con “una agenda propia” y lograr “beneficios verificables” para el país.

Enfatizó que la defensa de México en el T-MEC debe incluir la voz de los “negocios familiares” y las micro, pequeñas y medianas empresas y no sólo de las transnacionales.

“Nuestra responsabilidad es convertir la interlocución en acuerdos y los acuerdos en oportunidades de inversión, empleo y crecimiento para las familias mexicanas”, indicó en un comunicado.

Y como órgano de consulta obligada del Gobierno de México, la Concanaco Servytur reafirmó su compromiso de aportar información técnica para impulsar la integración de proveedores nacionales y facilitar el comercio y turismo transfronterizo.

Además, para proteger la relación comercial en este proceso, la Confederación consideró prioritario un diálogo bipartidista con legisladores demócratas y republicanos, autoridades y cámaras estadounidenses con el objetivo de visibilizar “los costos compartidos de la incertidumbre” y destacar los beneficios concretos de mantener una relación económica estable y previsible para ambas naciones.

El organismo empresarial mexicano destacó que se debe fortalecer la coordinación permanente entre las autoridades mexicanas del sector económico y los organismos de representación empresarial.

La Concanaco Servytur recalcó que, al representar a más de dos millones de afiliados con presencia en todo el territorio nacional, su acompañamiento técnico y territorial resulta clave para sostener compromisos firmes que se traduzcan en certidumbre y estabilidad.

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FGR