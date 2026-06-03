CONCANACO SERVYTUR posiciona a México en la agenda turística iberoamericana

La CONCANACO SERVYTUR México participó en el primer día del III Foro Iberoamericano de Turismo, con una comitiva empresarial encabezada por su presidente, Octavio de la Torre de Stéffano, para posicionar a México como destino turístico, promover La Gran Escapada y abrir nuevas oportunidades de negocio para empresas mexicanas del sector.

La Gran Escapada, impulsada por CONCANACO SERVYTUR, cuenta con el respaldo institucional del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y de la Secretaría de Turismo federal, a cargo de Josefina Rodríguez, como parte de una estrategia para fortalecer la promoción turística nacional, incentivar el consumo de servicios turísticos y proyectar la oferta de México en mercados internacionales.

El Foro reúne a representantes de los 22 países de Iberoamérica, además de participantes provenientes de Estados Unidos, Puerto Rico y Belice, en una agenda de diálogo público-privado orientada a transformar los retos del turismo en oportunidades de cooperación, inversión, promoción de destinos y comercio.

Durante el primer día del Foro, CONCANACO SERVYTUR sostuvo actividades de vinculación con liderazgos de cámaras, consejos empresariales, organismos turísticos, banca de desarrollo y redes especializadas de Iberoamérica, entre ellos Claudia Gazzolo, del Comité de Turismo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, CAMARASAL/ANEP; Lissy Janeth Jovane Núñez, presidenta de la CCIAC, CONEP Panamá; Roberto Chevarria, presidente y vicepresidente andino de AJE Perú; Raúl Félix Díaz Valencia, representante del Consejo Nacional de Inversiones de México; Vicky Herrera de Díaz, presidenta de Conseturismo, FEDECÁMARAS Venezuela; Federico de Arteaga Vidiella, presidente de la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes; Pablo Jiménez Ayora, vicepresidente ejecutivo de la CIP, Ecuador; Daniel Fortín, presidente de la CCIE; Tulio del Cid, director por Honduras del BCIE; y Víctor Quezada, subgerente general del Instituto Costarricense de Turismo.

La participación de CONCANACO SERVYTUR cobra especial relevancia al ser miembro afiliado de ONU Turismo, condición que fortalece la presencia del sector privado mexicano en espacios internacionales donde se discuten políticas, tendencias y estrategias para el futuro del turismo.

El Foro se desarrolla bajo el lema “Tecnología y desarrollo: inteligencia que potencia territorios”, con una agenda centrada en inteligencia artificial, transformación digital, turismo sostenible, productividad, competitividad, gobernanza de datos y desarrollo territorial.

México llega a esta conversación con indicadores sólidos. En enero-febrero de 2026, el país registró 16.9 millones de visitantes internacionales, un crecimiento de 9.3% frente al mismo periodo de 2025; 8.17 millones de turistas internacionales, un aumento de 6.5%; y una derrama económica de 6,746 millones de dólares por visitantes internacionales.

“CONCANACO SERVYTUR está en Honduras para conectar empresas, abrir mercados y mostrar la fuerza turística de México. La Gran Escapada es una plataforma para promover nuestros destinos, nuestras empresas y la capacidad del país para competir en la nueva agenda turística internacional”, señaló Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación.

La Confederación destacó que esta participación forma parte de una misión comercial orientada a generar resultados concretos para agencias de viajes, touroperadoras, prestadores de servicios y empresas vinculadas a la cadena de valor turística.

En los próximos días, la comitiva mexicana continuará su participación en el Foro y sostendrá una agenda de negocios, networking y reuniones diplomáticas con la Embajada de México, organizaciones empresariales y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

Con esta presencia, CONCANACO SERVYTUR México refrenda su compromiso con la internacionalización de las empresas mexicanas, la promoción de los destinos nacionales y el fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo, innovación y prosperidad compartida.

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