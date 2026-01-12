Concanaco Servytur respalda cooperación entre México y Estados Unidos con respeto a la soberanía

Ante la conversación telefónica entre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que se abordaron temas de seguridad con respeto a las soberanías, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) afirmó que la ruta correcta es el diálogo institucional y la cooperación sin vulnerar la soberanía nacional.

Octavio de la Torre Stéffano, presidente de la Concanaco Servytur, calificó esta llamada telefónica como una vía institucional para mantener la coordinación en seguridad , comercio e inversiones, manteniendo el respeto entre ambas naciones.

“Como presidente de Concanaco Servytur México, respaldo que la relación bilateral se conduzca con respeto mutuo. La cooperación sí da resultados, pero debe ser coordinación sin subordinación: sin acciones unilaterales y con certeza para quienes generan empleo, especialmente las empresas y negocios familiares” Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur



Concanaco Servytur plantea acciones en agenda bilateral

El órgano de agrupación empresarial resaltó que la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró públicamente lo innecesario de una intervención militar de Estados Unidos en México y terminó por descartarla, añadiendo que se mantendrá la colaboración en un marco de soberanía.

La Concanaco Servytur planteó que la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, para proteger a las comunidades y a la economía formal, se traduzca en acciones concretas, entre estas la cooperación verificable contra redes criminales, con prioridad en reducción del tráfico de drogas y flujos ilícitos.

Así como certeza para el comercio legal y la inversión , evitando escalamiento retórico que afecte cadenas de suministro, turismo y empleo; también, la participación del sector productivo como aliado , con mecanismos de interlocución económica y territorial que permitan proteger a negocios formales y consumidores.

La Concanaco Servytur recalcó su disposición de actuar como interlocutor entre el sector productivo y las autoridades , con el afán de buscar e impulsar soluciones que fortalezcan la seguridad y prosperidad, con pleno respeto a la soberanía de México.

Sheinbaum descarta intervención militar de EU: “no es necesario”

Durante su conferencia matutina de este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que sostuvo comunicación telefónica con Trump, quien había declarado su intención de enviar tropas a México para combatir a los cárteles del narcotráfico.

“Él nos insistió que, si nosotros lo pedíamos, ellos podían ayudar en otros temas. Le dijimos hasta ahora estamos muy bien, que no es necesario , está la soberanía de México y la integridad territorial”, sostuvo la mandataria.

