Trump insistió en ‘ayudar en otros temas’ a México: CSP; ‘dijimos que no, y entendió’

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, durante la llamada telefónica que sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, éste insistió en apoyar con tropas a México, a lo que ella respondió que no es necesario, por lo cual descarta una intervención del país norteamericano.

Al ahondar en los detalles de la onceava conversación telefónica sostenida entre ambos mandatarios, la jefa del Ejecutivo federal subrayó que se mantendrán los acuerdos de colaboración en materia de seguridad, los cuales se atienden a través de una comisión bilateral integrada por secretarios de Estado de ambas administraciones.

Referente a las declaraciones previas que había hecho, queda claro que seguimos colaborando y coordinándonos, sin necesidad de una intervención por parte del gobierno de Estados Unidos. Ese es el mensaje Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Así, fue cuestionada por la prensa sobre si queda descartada una intervención, ante lo cual Sheinbaum Pardo respondió tajantemente: “Sí”.

Sheinbaum reconoció que era importante conversar con su homólogo estadounidense, luego de que éste declarara en al menos tres ocasiones su intención de intervenir en territorio mexicano.

Durante la charla, el mandatario republicano volvió a insistir en el envío de militares para combatir a los grupos del crimen organizado, propuesta que fue rechazada por la presidenta mexicana.

Detallan resultados de colaboración conjunta

Entre los puntos abordados, Sheinbaum expuso los resultados de la estrategia de seguridad implementada por su gobierno, particularmente la reducción del 50 por ciento en el cruce de fentanilo, medida a partir de las incautaciones realizadas por las autoridades estadounidenses.

De esta manera, aseguró que quedó firme la continuidad de la colaboración bilateral, al tiempo que afirmó que Trump comprendió el llamado al respeto de la soberanía nacional.

Todavía nos insistió en que, si nosotros lo pedíamos, ellos podían ayudar en otros temas. Le dijimos: ‘Ahora vamos muy bien, no es necesario; además está la soberanía de México y la integridad territorial’. Y lo entendió, fue una conversación muy amable Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Como parte de los acuerdos, se mantiene en pie una reunión de trabajo del comité binacional, programada tentativamente para los días 22 y 23 de enero, en Estados Unidos.

Se va a seguir trabajando conjuntamente con los principios que siempre hemos marcado, buscando disminuir de nuestra parte el tráfico de drogas ilegales y, de su parte, el tráfico de armas, para reducir la inseguridad Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Finalmente, en un mensaje dirigido a la población, la mandataria remarcó que los mexicanos pueden estar seguros de que la soberanía no será negociada, y que se mantendrá el diálogo y la coordinación con el gobierno de Donald Trump.

Añadió que, de ser necesario, se convocará a una movilización en defensa de temas prioritarios, como la protección de los mexicanos en el extranjero, aunque reiteró que siempre se privilegiará el diálogo diplomático.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am