Sheinbaum sostiene llamada telefónica con Donald Trump; ‘muy buena’ y en ‘marco de respeto mutuo’, destaca

Bajo el contexto de las acciones y planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para continuar interviniendo en territorios de otros países, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una nueva llamada telefónica con el mandatario norteamericano, tras la cual destacó que la cooperación con respeto mutuo siempre da resultados.

Vía redes sociales la titular del Ejecutivo federal compartió haber conversado nuevamente con el republicano.

En la fotografía que acompañó la publicación, aparecen los titulares de la secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, y de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en… pic.twitter.com/u0aNcSINtF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 12, 2026

La charla fue descrita como “muy buena” y entre los temas abordados se encontraron la seguridad y el respeto a la soberanía de ambas naciones, sin brindar mayores detalles.

“Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”, dijo.

