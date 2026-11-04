Ingresos de remesas crecen 1.6% en septiembre y se ubican en 5,362 mdd

Los ingresos por remesas alcanzaron los cinco mil 362 millones de dólares en septiembre, un incremento de 1.6 por ciento a tasa anual, el avance fue originado porque el envío promedio se incrementó 8.4 por ciento, pero el número de transferencias cayó 6.3 por ciento; analistas destacaron que lo relevante es que el poder adquisitivo de los hogares mexicanos resultó afectado ya que en el mes de referencia, el peso se apreció.

Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Valores Mexicanos Casa de Bolsa (Valmex), señaló que la primera lectura es que las remesas recuperaron su crecimiento en dólares, tras la contracción de agosto, pero todavía no recuperan el poder adquisitivo para los hogares mexicanos.

“Efectivamente, vimos un crecimiento de 1.6 por ciento de los flujos en millones de dólares, después de que habíamos observado una caída de 3.6 por ciento en agosto. Vamos a decir que en primera instancia pues sí parecen buenas noticias, pero si convertimos esos recursos a pesos y descontamos la inflación, su valor real disminuyó 8.4 por ciento”, indicó el experto en entrevista con La Razón.

Destacó que con el resultado del noveno mes, el poder adquisitivo de las personas que reciben remesas acumuló 16 meses consecutivos de contracción anual, “tenemos un flujo externo fuerte” que es resiliente, pero aún no tiene la capacidad para lograr que el consumo se fortalezca.

El Tip: En el mes de referencia, el superávit de la cuenta de remesas fue de 5 mil 247 millones de dólares.

De acuerdo con el Banco de México, en septiembre, los ingresos por remesas se ubicaron en cinco mil 362 millones de dólares, 82 millones de dólares más que en el mismo mes de 2025, el incremento se dio porque el número de envíos se ubicó en 12 millones 577 mil; es decir, 842 mil menos que hace un año, pero el monto de la transferencia avanzó en 33 dólares, para quedar en 426 dólares.

“El dato es favorable, pero todavía es insuficiente para hablar de una recuperación consolidada para las familias receptoras, ya que la variable relevante es cuánto pueden comprar con esos recursos y en septiembre, pese al aumento de los envíos en dólares, pudieron comprar menos que hace un año”, comentó Ugarte Bedwell.

Por su parte, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, coincidió en que en pesos, las remesas tuvieron una caída de 5.2 por ciento, pero con el ajuste de la inflación se elevó hasta 8.4 por ciento, y los 16 meses consecutivos son una “racha no vista desde el periodo entre noviembre de 2022 y mayo de 2024, cuando cayó 19 meses consecutivos”.

99.2 Por ciento de los ingresos se hizo por transferencias

Ugarte Bedwell añadió que el crecimiento de las remesas, en dólares, fue por el alza del monto promedio, pero el número de envíos cayó, lo que podría indicar que los remitentes estarían realizando un mayor esfuerzo para sostener el ingresos de las familias mexicanas.

“También pudo influir cambios en la frecuencia de envío o en la composición de las operaciones, el agregado por sí solo no permite identificar cuáles de estos mecanismos predominan. Creo que sería prematuro que atribuyéramos el repunte a una mejora generalizada del empleo o de los ingresos de los migrantes”, indicó.

El Dato: Con series ajustadas por estacionalidad, los ingresos por remesas crecieron 2.9 por ciento a tasa mensual, pero los egresos disminuyeron 7.9 por ciento en septiembre.

En octubre, el peso mexicano se depreció, y en en ese sentido, el analista explicó que será “un mes muy peculiar”, porque a pesar del comportamiento de la moneda respecto de agosto, en su comparación con el mismo mes de 2025 “no vamos a tener un efecto cambiario”, por lo tanto, las remesas “tendrían que crecer” más allá de la inflación general del mes para observar un alza en el poder adquisitivo de los hogares mexicanos.

Por otra parte, en el acumulado de enero a septiembre, el monto de remesas sí registró un incremento de 2.1 por ciento para ubicarse en 47 mil 164 millones de dólares, luego de que en el mismo periodo de 2025, los ingresos se ubicaron en 46 mil 184 millones de dólares o 980 millones de dólares menos.

115 Millones de dólares se enviaron desde México

El incremento en los primeros nueve meses del año fue porque aumentó la remesa promedio en 20 dólares o 5.0 por ciento; sin embargo, el número de envíos se redujo en tres millones 181 mil operaciones o 2.7 por ciento.

Ingresos ı Foto: Especial

El economista en jefe de Valmex destacó que el crecimiento en el acumulado del año sí fue “ligeramente mayor” respecto de los datos del mismo periodo de 2025; no obstante, la cifra en dólares es menor a las cifras de 2024, cuando se alcanzaron cifras históricas porque la creación de empleo en sectores donde hay remitentes de remesas se ha desacelerado, aunque estimó que al cierre del año podría ascender a un total de 60 mil millones de dólares.

“Un ejemplo claro es la nómina no agrícola, que incluye también sectores como la manufactura y la construcción, que son sectores donde hay trabajadores que envían remesas a México. Vemos que la creación de empleo se ha moderado mucho en Estados Unidos”, puntualizó.