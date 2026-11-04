Ven en IA riesgo para empleo y economía

En Madrid, España

En el corto plazo; es decir, entre tres y cinco años, la Inteligencia Artificial (IA) impactará a casi la mitad de los empleos en el mundo, al mismo tiempo en el que el creciente financiamiento a esta actividad y proyectos tecnológicos se realiza con deuda de largo plazo, situaciones que representan riesgos para la estabilidad financiera global, advirtió Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante su participación en la Conferencia Internacional de Banca de Banco Santander 2026, explicó que alrededor de 40 por ciento de los puestos de trabajo a nivel mundial se verían afectados por la adopción de esta tecnología, proporción que alcanzaría 60 por ciento en las economías avanzadas. Precisó que los cambios se reflejarán con la desaparición de algunas ocupaciones y la transformación de otras.

El Dato: El gigante tecnológico Apple reconoció que existe el riesgo de que la Inteligencia Artificial actúe sin autorización y que hay dificultades para anticiparse a las consecuencias.

Lo anterior, ha sido señalado en reiteradas ocasiones; sin embargo, es un reto que se acompaña con el hecho de que el crecimiento económico mundial depende cada vez más de las inversiones relacionadas con la IA, ya que el financiamiento podría generar vulnerabilidades en los mercados financieros.

Georgieva explicó que el riesgo de apalancar estas inversiones a través de deuda es amplio. “Hemos visto cada vez más inversiones en IA financiadas por deuda de largo plazo; o sea, financias algo que puedes explotar durante 5 años con un dinero que vas a tener que pagar a lo largo de 50 años. Eso es arriesgado”, destacó.

La situación tiende a ser todavía más compleja ya que el entusiasmo por la IA está concentrando las inversiones en este sector, por lo que si llegara a fallar, se observarían afectaciones importantes.

Explicó que la economía mundial mantiene un crecimiento de 3.1 por ciento, impulsado, en parte, por las inversiones relacionadas con esta tecnología; no obstante, advirtió que los beneficios no se distribuyen de manera uniforme entre los países, ya que sólo un grupo reducido participa directamente en su cadena de valor.

Estados Unidos, China e India se encuentran entre los principales productores, mientras que otras economías participan con el suministro de componentes, como los semiconductores, o se limitan a adoptar las herramientas desarrolladas por terceros, situación que podría ampliar las diferencias económicas entre las naciones.

“A menos que muy rápidamente podamos crear una protección para el increíble poder de la IA, los riesgos que conlleva podrían superar las oportunidades que nos ofrece”, advirtió.

Por su parte, Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que el Gobierno mexicano impulsa en el ámbito internacional una iniciativa para evitar que la IA tome decisiones relacionadas con el uso de armas de destrucción masiva, con la finalidad de garantizar que este tipo de decisiones permanezcan bajo control humano.

“Respecto a los riesgos, en la parte multilateral, nosotros también hemos estado proactivamente participando en varias discusiones, incluyendo por ejemplo esta iniciativa que ha encabezado México para que cuando haya armas de destrucción masiva de por medio, jamás sea la Inteligencia Artificial la que tome una decisión”, sostuvo al término de su participación en el evento del banco español.