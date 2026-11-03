Va EU a elecciones hoy con pronóstico adverso para Trump y los republicanos

Los demócratas llegan a las elecciones de este martes con posibilidades de recuperar el control del Congreso de Estados Unidos. Las encuestas les dan ventaja en la Cámara de Representantes y muestran una competencia cerrada por el Senado.

Un sondeo de The New York Times y Siena College publicado ayer coloca a los demócratas al frente en seis de siete contiendas senatoriales: Michigan, Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska. En Iowa no hay una tendencia definida. De esos escaños, sólo el de Michigan pertenece actualmente a la oposición. Para recuperar el Senado, los demócratas necesitan conservar sus puestos y ganar al menos cuatro de los republicanos.

Una victoria en Texas sería la primera demócrata en una elección senatorial desde 1988; en Kansas, desde 1932. El encarecimiento de alimentos y combustibles, la guerra con Irán y la baja aprobación del magnate afectan al Partido Republicano. En los siete estados incluidos en la encuesta, el mandatario registra 38 por ciento de respaldo.

Una persona, después de votar en las elecciones intermedias en California, ayer. ı Foto: Reuters

En tanto, Decision Desk HQ calcula que los demócratas tienen 84 por ciento de posibilidades de ganar la Cámara de Representantes y 64 por ciento de obtener la mayoría en el Senado. Otros cálculos elevan esta última probabilidad a 65 por ciento. Algunos analistas advierten que las encuestas podrían sobrestimar el avance demócrata por la subrepresentación de votantes republicanos.

En esta jornada se disputan 35 escaños del Senado, los 435 de la Cámara de Representantes y más de 30 gubernaturas. De acuerdo con el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, 54.8 millones de personas votaron por anticipado, frente a los 45.9 millones de 2022.

99.2 Millones de papeletas electorales se entregaron en 2024

candidatos “peligrosos ” . En su último acto de campaña, en Washington, Donald Trump calificó los comicios como “las elecciones más importantes” y describió a los demócratas como “peligrosos” y “yihadistas”. También acusó, sin pruebas, a Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Michigan, de tener vínculos con la Hermandad Musulmana. De ganar, sería el primer senador musulmán del país.

En tanto, el Departamento de Justicia ha intervenido en dos controversias electorales. En California, intentó invalidar los votos por correo de alrededor de 20 mil personas que podrían no tener ciudadanía estadounidense. El estado sostiene que cuenta con controles para verificar la elegibilidad de los votantes y que el gobierno federal no puede bloquear esos sufragios.

Mientras que en Alaska, la dependencia investigó a Daniel J. Sullivan, candidato que comparte nombre con el senador republicano Dan Sullivan. Solicitó detener la certificación si la diferencia era estrecha, pero la jueza Sharon Gleason rechazó la petición porque consideró que la investigación podía comprometer el secreto del voto. El Departamento de Justicia apeló.

The New York Times informó que la campaña de Mary Peltola participó en el reclutamiento del candidato, un maestro jubilado. La candidata negó tener relación con su campaña y Daniel J. Sullivan rechazó que buscara confundir a los electores.

“Parece que la administración quiere que el departamento tenga una influencia que antes estaba prohibida”, señaló Mark Blumberg. La portavoz del Departamentode Justicia, Kiersten Pels, respondió: “El Departamento no está ayudando a ninguna campaña. Está haciendo cumplir la ley”. Las intervenciones generan preocupación porque Donald Trump mantiene, sin pruebas, que hubo fraude generalizado en las elecciones de 2020.

Auditorías y estudios concluyeron que el fraude electoral es poco frecuente y más de 60 demandas contra aquellos resultados fueron desestimadas.

El Dato: Elon Musk es el donante que más invirtió en las elecciones: 474 mdd de donaciones al Partido Republicano.

Banca y tecnología. Wall Street también sigue los resultados. Si los demócratas controlan una o ambas cámaras, podrían impulsar investigaciones sobre empresas financieras y organismos reguladores, además de cambios en las reglas para las criptomonedas, las comisiones por pagos con tarjeta y las inversiones en Inteligencia Artificial.

En Ohio, el demócrata Sherrod Brown busca recuperar el escaño que perdió frente al republicano Jon Husted. Sharrod Brown ocupó el puesto durante 18 años y es crítico de las criptomonedas; grupos de ese sector gastaron más de 50 millones de dólares para impedir su regreso. En Kansas, el republicano Roger Marshall compite contra Adam Hamilton. Roger Marshall apoyó limitar las comisiones por pagos con tarjeta, propuesta rechazada por los bancos.

En Texas, el republicano Ken Paxton enfrenta al demócrata James Talarico, quien podría conseguir la primera victoria estatal de su partido en décadas. En Nebraska, Pete Ricketts busca conservar su escaño frente al independiente Dan Osborn, crítico de las comisiones bancarias, a las que califica como una “estafa”.

También se disputan 10 gubernaturas que pueden influir en los permisos para construir centros de datos de Inteligencia Artificial, un sector con inversiones previstas por 2.5 billones de dólares. Texas, Georgia y Ohio figuran entre las contiendas de mayor interés.

4,200 Millones de folletos políticos se entregaron por correo

Los socialistas. Otro tema es el avance de los Socialistas Democráticos de América (DSA), organización fundada en 1982 que respalda a 11 candidatos al Congreso bajo las siglas demócratas. La victoria de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York dio impulso al movimiento, aunque sus aspirantes compiten, principalmente, en distritos progresistas. El profesor de la Universidad Estatal de Arizona Steven Smith considera que el atractivo de estos candidatos está en sus propuestas sobre salud, impuestos y educación.

Por su parte, los republicanos han intentado vincular a todos los demócratas con la llamada izquierda radical. Una encuesta de CNN de julio pasado encontró que 36 por ciento de los votantes demócratas que no se identifican como socialistas sentían incomodidad o molestia ante esos candidatos.

Piden elegir a los conservadores

Organizaciones religiosas de Estados Unidos llaman a sus fieles a votar por candidatos conservadores en las elecciones de hoy, en las que los republicanos buscan mantener el control de ambas cámaras.

En Nueva York, la Organización de Ministros Hispanos difunde el mensaje desde los púlpitos. Su presidente, el reverendo Rubén Díaz, pide elegir candidatos contrarios al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo y a las operaciones de cambio de sexo, aunque asegura que cada feligrés debe votar según su conciencia.

La sede del Partido Republicano del Condado de Hidalgo en McAllen, Texas, ayer. ı Foto: AP

Rubén Díaz, quien se define como demócrata conservador, da su respaldo al republicano Bruce Blakeman, quien compite contra la gobernadora demócrata Kathy Hochul por la reelección. Acusa a los socialistas de controlar a los demóctatas y critica a la gobernadora por apoyar al alcalde Zohran Mamdani.

El religioso cuestiona además las restricciones de Nueva York a la cooperación con agentes federales de inmigración y las limitaciones para imponer fianzas o prisión preventiva en delitos menores.

En Texas, el reverendo Jorge Tovar, de la iglesia Jordan River, en Laredo, también promueve el voto con base en principios bíblicos. Desde 2019 encabeza el grupo Keep God in Texas, con el que ofrece conferencias sobre valores cristianos.

Jorge Tovar rechaza a candidatos que considera contrarios al cristianismo y recuerda que, a su juicio, la Iglesia permaneció inactiva durante años, lo que permitió retirar la oración de las escuelas e imponer el aborto en 1974. En Texas se disputa un escaño en el Senado federal entre el demócrata James Talarico y el republicano Ken Paxton.

Redacción

Aumenta hambre en condado rico de EU

En Fairfax, uno de los condados más ricos de Estados Unidos, cada vez más personas recurren a bancos de alimentos para completar su despensa, ante el encarecimiento de los productos básicos y los combustibles, una situación que contrasta con el discurso económico del presidente, Donald Trump.

Don Donnuck, de 66 años, recibe apenas 24 dólares mensuales de ayuda alimentaria y depende de organizaciones sociales para conseguir comida.

El hombre, que vive de la seguridad social y tiene una discapacidad, asegura que ya es casi imposible cubrir los gastos de alimentación durante todo el mes.

El costo de vida será importante en las elecciones: 84% de los votantes considera que la economía influirá en su decisión. ı Foto: AP

Fairfax, ubicado a 25 kilómetros de la Casa Blanca, tiene ingresos familiares medios superiores a 153 mil dólares anuales. Sin embargo, en septiembre los precios de los alimentos subieron 3.5 por ciento y los de la gasolina, 33.8 por ciento, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Asimimo, Alonzo Lockridge, de 62 años, también depende de estos apoyos y califica como un golpe grave los recortes de 186 mil millones de dólares al programa federal SNAP, aprobados en 2025.

Por su parte, Food for Others, organización que distribuye alimentos gratuitos desde hace 30 años, reporta un aumento de entre 8.0 y 13 por ciento en la demanda. Su directora, Deb Haynes, señala que también acuden exempleados de instituciones federales despedidos desde 2025.

La agrupación alimentaria recibe 20 por ciento menos insumos del programa federal de emergencia. Además, señakla que las donaciones de supermercados cayeron 26 por ciento y las de otros programa, cayeron 34 por ciento.

Redacción

Texas y Michigan enfrentan disputas

El demócrata James Talarico, de 37 años, busca ganar un escaño en el Senado por Texas, donde su partido no consigue una victoria desde 1988. El legislador estatal y seminarista presbiteriano centra su campaña en el costo de vida, la migración y las críticas al gobierno de Donald Trump.

James Talarico sostiene que la contienda no enfrenta a la izquierda con la derecha, sino a los ciudadanos con los millonarios y políticos corruptos. También busca recuperar el respaldo latino, que representa casi un tercio del electorado y apoyó al magnate en 2024.

El candidato demócrata critica el aumento de precios y las políticas migratorias. Según una encuesta de YouGov, 56 por ciento de los votantes hispanos de Texas considera que la aplicación de las leyes migratorias ha ido demasiado lejos. Propone limitar las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), además de exigir cámaras corporales a sus agentes y aprobar una reforma migratoria que combine seguridad fronteriza con una vía a la ciudadanía para los indocumentados que llevan años en Estados Unidos. También plantea contratar más jueces de inmigración.

Mientras que en Michigan, el Partido Demócrata expulsó de sus filas a la excandidata al Senado Haley Stevens por pedir el voto para el republicano Mike Rogers, en lugar de respaldar a Abdul El Sayed, quien la derrotó en las primarias.

La ruptura ocurrió después de que Haley Stevens cuestionara un video de la campaña de Abdul El Sayed que relacionaba el costo de vida en Estados Unidos con el financiamiento militar de Israel durante la guerra de Gaza.

Redacción

La Administración busca frenar voto en California

| Redacción |

El gobierno de Donald Trump pidió ayer a la Corte Suprema de Estados Unidos que ordene separar 20 mil boletas electorales enviadas por correo en California, cuyos remitentes son señalados por autoridades federales como posibles personas sin ciudadanía estadounidense y, por tanto, sin derecho a votar.

La solicitud llegó un día antes de las elecciones de medio mandato, después de que dos tribunales rechazaran los argumentos del Departamento de Justicia para impedir el conteo de esas papeletas.

El gobierno federal exige que las autoridades aparten los sufragios cuestionados y no los contabilicen hasta verificar la ciudadanía de sus emisores. La lista fue elaborada por el Departamento de Seguridad Nacional y enviada a funcionarios de California y del condado de Los Ángeles.

Papeletas en el Centro de Procesamiento de Votos del Condado de Los Ángeles, ayer. ı Foto: Reuters

El Departmento presentó la demanda el 15 de octubre, con el argumento de que el estado incumple una ley federal de 1996 que prohíbe a los extranjeros votar en elecciones federales.

California rechazó la petición y cuestionó la confiabilidad de los registros. Advirtió que los datos federales contienen posibles errores y que la medida podría privar del sufragio a miles de personas con derecho a participar.

Rechazo a la medida. El juez federal David Carter rechazó el 28 de octubre la solicitud de Donald Trump, al considerar que vulneraría la autonomía de California para organizar sus elecciones y pondría en riesgo el derecho al voto. El magistrado también cuestionó los datos federales, pues personas identificadas como no ciudadanas en registros de otros estados resultaron ser ciudadanos naturalizados.

El viernes, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito también rechazó bloquear las papeletas. Los jueces señalaron que la Constitución estadounidense otorga a los estados la responsabilidad de organizar sus procesos electorales.

“Si Estados Unidos considera necesarios otros procedimientos para los votos por correo, creemos que debería presentar esa propuesta ante el Congreso, no ante los tribunales”, señalaron.

Justicia argumentó ante la Corte Suprema que, una vez mezcladas las boletas cuestionadas con las demás, sería imposible recuperarlas para verificar su legalidad.

El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la nueva petición como un intento de debilitar las elecciones y prometió defender el derecho al voto.

Por su parte, el gobernador Gavin Newsom anunció el despliegue de abogados especializados en legislación electoral y observadores en todo el estado para “proteger cada voto”, en respuesta a la directriz federal de colocar agentes en los centros de votación

Votantes se muestran pesimistas en economía

| Reuters |

En vísperas de las elecciones que decidirán si el Partido Republicano del presidente Donald Trump mantiene el control del Congreso, la atención de los votantes se centra en la economía. Los altos precios constituyen un asunto clave, y muchos culpan a sus políticas, concretamente a los aranceles y a la guerra con Irán, de la persistente inflación. En resumen, hay malestar entre los estadounidenses, están de mal humor.

Las cifras, sin embargo, cuentan una historia más compleja. En el lado optimista, la tasa de desempleo se mantiene en mínimos históricos, hay más personas empleadas que nunca, el crecimiento económico general es sólido y el auge de la inversión en Inteligencia Artificial ha impulsado el alza en el mercado bursátil, engrosando las cuentas de jubilación de millones de personas.

Contrarrestando ese impulso, por supuesto, está la inflación. Aunque no es ni de lejos tan alta como hace unos años, es lo suficiente y omnipresente como para que la gente sienta el golpe cada vez que llena el depósito de gasolina, paga una factura de servicios públicos o pide una comida.

El Dato: La Guerra con Irán es una de las principales causas del alza en el precio de la gasolina y el mandatario se encuentra bajo presión para poner fin al conflicto.

Trump no se presenta a las elecciones del 3 de noviembre, pero los votantes tienen presente su historial económico al acudir a las urnas. Y el ambiente es escéptico, por no decir abiertamente amargo.

Las encuestas a los consumidores muestran que el estado de ánimo se ha deteriorado en general desde que comenzó el segundo mandato de Trump en enero de 2025, pero hay matices: un indicador de confianza ampliamente seguido, publicado por el Conference Board, repuntó en octubre, mientras que el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Míchigan cayó a un mínimo casi récord.

Brian Jacobsen, estratega económico jefe de Annex Wealth Management, dijo que el índice de confianza refleja la macroeconomía, mientras que el índice de confianza de los consumidores es “más personal”, ya que pregunta a la gente cómo les va económicamente y en qué medida consideran que su vida es asequible.

Un argumento a favor de la confianza macroeconómica proviene del mercado laboral. Podría ser que las empresas no están contratando mucho y que a los recién titulados les cueste encontrar trabajo, pero tampoco están llevando a cabo despidos masivos. Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo se sitúan cerca de su mínimo en 57 años. La tasa de desempleo, 4.2 por ciento en septiembre, no ha superado el 4.5 por ciento durante cinco años consecutivos, el periodo más largo en los registros.

La inflación es la principal preocupación de muchos hogares. Aunque se ha moderado desde su máximo de 2022, la inflación sigue siendo mucho mayor del objetivo del 2.0 por ciento que el banco central asocia a su mandato de estabilidad de precios.

Durante gran parte del segundo mandato de Trump en la Casa Blanca, los salarios crecieron más rápido que los precios, lo que significaba que los trabajadores podían esperar que sus salarios cubrieran la misma cantidad de los mismos bienes y servicios que antes.

La situación cambió a principios de este año, después de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, en lo que se ha convertido en una guerra de ocho meses que ha elevado los precios del combustible en el mundo.