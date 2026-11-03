Abren casillas en EU por elecciones intermedias 2026

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre sus elecciones intermedias de 2026, por lo que las casillas ya abrieron en algunas entidades.

Los comicios, conocidos como midterm elections, se realizan cada dos años, a la mitad del periodo presidencial, y permiten a los ciudadanos renovar a sus representantes en el Congreso sin elegir a un nuevo presidente.

De acuerdo con la Comisión Federal Electoral (FEC), la elección general federal está programada para este 3 de noviembre.

Los demócratas llegan a las elecciones intermedias de 2026 con posibilidades de recuperar el control del Congreso de Estados Unidos. Las encuestas les dan ventaja en la Cámara de Representantes y muestran una competencia cerrada por el Senado.

Un sondeo de The New York Times y Siena College publicado ayer coloca a los demócratas al frente en seis de siete contiendas senatoriales: Michigan, Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska. En Iowa no hay una tendencia definida. De esos escaños, sólo el de Michigan pertenece actualmente a la oposición. Para recuperar el Senado, los demócratas necesitan conservar sus puestos y ganar al menos cuatro de los republicanos.

#EnPortada 📰 | 🗳️ Los demócratas buscan recuperar el control del Congreso de Estados Unidos en unas elecciones marcadas por el desgaste de Donald Trump, la disputa por el Senado y la Cámara de Representantes, y la influencia de grupos conservadores y religiosos. 🇺🇸… pic.twitter.com/tDffh1xzll — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 3, 2026

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FGR