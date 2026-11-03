CCE pide presidencia con trayectoria

Sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el 30 de julio de 2026.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó a la Cámara de Diputados a privilegiar la trayectoria electoral, la capacidad técnica y la probidad por encima de cualquier consideración política en la designación de la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

En un pronunciamiento, el organismo pidió a legisladores que la selección se realice mediante un procedimiento abierto y verificable, con criterios objetivos y reglas claras, al considerar que la transparencia será fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en la autoridad electoral.

“Solo a través de un proceso de selección transparente, podremos fortalecer la confianza ciudadana en el INE”, sostuvo el CCE en el comunicado difundido este 2 de noviembre.

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Planteó que la persona elegida debe comprometerse con los principios rectores de la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Además de solicitar que la renovación se resuelva oportunamente, propuso revisar las disposiciones legales para asegurar la continuidad operativa del Instituto y fortalecer sus contrapesos, así como los mecanismos internos de deliberación y toma de decisiones colegiadas.

El llamado se produce rumbo a los comicios de 2027, en los que, como también lo cita el CCE, se renovarán más de 19 mil cargos, entre ellos 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas. En ese escenario, destacó el papel que tendrán el INE y sus 16 mil colaboradores.

La representación consideró que contar con autoridades electorales independientes y confiables contribuye a la estabilidad política y la certeza jurídica, además de generar condiciones favorables para la inversión y el desarrollo económico.