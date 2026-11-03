Exigen que senadora migrante solicite licencia; acumula 16 faltas consecutivas

El PAN exigió que la senadora de Morena Karina Ruiz solicite licencia, al acusarla de acumular más de 16 inasistencias consecutivas durante el actual periodo legislativo. Federico Döring y Raúl Torres también solicitaron a la mesa directiva del Senado transparentar sus asistencias, productividad y percepciones, que, según sus señalamientos, superan los 300 mil pesos mensuales, entre ingresos y apoyos parlamentarios.

Los panistas cuestionaron el cumplimiento de su labor como representante migrante. Torres sostuvo que Ruiz solicitó licencia para que su suplente votara una reforma sobre restricciones a personas con doble nacionalidad para aspirar a gubernaturas y a la Presidencia, y que regresó al escaño 24 horas después, sin mantener una asistencia regular.

Los panistas calificaron el caso como un presunto fraude a los mexicanos residentes en el extranjero, al considerar que Morena utiliza la figura de los representantes migrantes para obtener beneficios políticos, sin que exista, señalaron, un compromiso efectivo con las comunidades que dicen representar.

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“Una senadora faltante de Morena que no solamente lucra con la agenda de los migrantes, sino que, una vez más, se burla de los mexicanos que confiaron su voto en ella”, señalaron.

Ricardo Anaya, Raúl Torres y Enrique Vargas se manifestaron contra la reforma que restringe cargos ejecutivos a personas con doble nacionalidad, el 29 de septiembre. ı Foto: Especial

Raúl Torres cuestionó que la senadora morenista únicamente haya solicitado licencia durante la discusión en el Senado de una reforma relacionada con las restricciones para que mexicanos con doble nacionalidad puedan aspirar a gubernaturas y a la Presidencia de la República.

“Para eso sí tomó licencia y que viniera su suplente para quitarle el sueño a quienes somos migrantes binacionales, de aspirar un día a encabezar un estado o la Presidencia del país; regresó 24 horas después al escaño, pero no se presentó a trabajar”, reprochó.

Por su parte, Federico Döring acusó a Morena de mantener un doble discurso respecto a la defensa de los mexicanos en el exterior, pues, sostuvo, utiliza la agenda migrante como bandera política, pero no garantiza que quienes ocupan esos espacios cumplan con sus obligaciones.

“Exigimos que esta senadora presente su renuncia y, si no puede con el trabajo, que se haga a un lado y deje que la agenda de los mexicanos en el exterior realmente sea una bandera de respeto”, manifestó el legislador.

Los diputados también cuestionaron la falta de mecanismos de vigilancia sobre las acciones afirmativas para garantizar que las candidaturas destinadas a representar a los mexicanos residentes en el extranjero sean ocupadas por personas que efectivamente respondan a sus intereses.