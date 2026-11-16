Monreal alista agenda legislativa; destaca representación de Sheinbaum en reunión de APEC

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que ya se trabaja en la preparación de la agenda legislativa que será abordada en las reuniones de los lunes y jueves, así como en el seguimiento de los temas parlamentarios y la elaboración de discursos.

Al iniciar actividades en San Lázaro, el legislador señaló que, aunque las reuniones formales de trabajo se desarrollarán dos veces por semana, desde ahora se preparan los asuntos que integrarán la agenda y se da seguimiento a los pendientes legislativos.

Asimismo, Monreal expresó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encuentra en China para participar en una reunión oficial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

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Ricardo Monreal Ávila destacó la recepción y el trato que ha recibido la mandataria durante su visita, así como la manera en que, dijo, representa a México en el encuentro internacional.

“Es muy interesante la recepción, el trato que recibe nuestra presidenta, la dignidad con la que lleva la representación del país y, sobre todo, el temple y el carácter que ella siempre tiene en todas sus expresiones de representación nacional”, manifestó.

Finalmente, le deseó éxito a la titular del Ejecutivo federal y comentó que, mientras algunos legisladores aprovecharon el puente largo para descansar con sus familias, él acudió desde temprano a la Cámara de Diputados para continuar con sus actividades.

¡Buen inicio de semana! Desde temprano estamos en la Cámara de @Mx_Diputados, preparando los temas de la agenda legislativa y dando seguimiento a la participación de nuestra Presidenta @Claudiashein en la cumbre de APEC. Seguimos trabajando por México. pic.twitter.com/Zzb85MUYYl — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 16, 2026

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FGR