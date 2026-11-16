Urgen activistas y académicos comité a Diputados para relevo de Taddei

Integrantes del Observatorio Ciudadano CEPNA 2026-2027 pidieron a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo federal concretar la renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), al advertir que el organismo atraviesa una “crisis de credibilidad” tras las denuncias por presuntos hechos de corrupción que involucran a su extitular, Guadalupe Taddei.

En un pronunciamiento titulado “Identidad en principios y consenso en formas y tiempos”, José Ramón Cossío, Diego Valadés, Jorge Alcocer y Jesús Orozco Henríquez señalaron que ha pasado más de un mes desde que estalló el escándalo y que las deficiencias derivadas de la integración del Consejo General afectan el funcionamiento del instituto.

Advirtieron que la falta de una conducción renovada, respaldada por la sociedad y la pluralidad política, representa “un grave riesgo para los comicios de 2027 y el derecho ciudadano de votar en las mejores condiciones para su ejercicio libre y auténtico”. Señalaron que el oficialismo se ha negado a llevar al pleno el proyecto de acuerdo con la convocatoria para elegir a quien ocupará la presidencia del INE, con el argumento de buscar consensos.

El Dato: Esta semana se liberó una de las pocas licitaciones de la época post-Taddei para la compra de 56,991 chalecos grises y 33,257 mochilas, cambiando por completo el rosa mexicano.

Advirtieron que los legisladores deben respetar la diversidad de ideas, la convivencia democrática y garantizar la integración completa del Consejo General.

Sostuvieron que, para alcanzar un acuerdo, bastaría el compromiso del coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, para que el Comité Técnico de Evaluación, responsable de examinar y calificar a los aspirantes, esté integrado por especialistas electorales con prestigio, independencia y honorabilidad. Tres de sus integrantes deben ser designados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y dos por la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Conforme al marco legal vigente, el comité se integra por siete personas: tres nombradas por la Jucopo, dos por la CNDH y dos por el organismo garante en materia de transparencia.

El observatorio pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum actuar “con responsabilidad y sentido democrático” para recuperar la confianza ciudadana en el INE. Consideró que atribuir “culpas” a quienes estuvieron al frente del IFE o del propio instituto “falta al decoro y sólo provoca mayor daño a la democracia”, debilitada por la intolerancia y la destrucción de las instituciones fundamentales.

Exigió a diputados de todas las bancadas, en particular a quienes cuentan con mayoría calificada, acordar de inmediato un Comité Técnico de Evaluación respaldado por los partidos. Planteó que el órgano no sólo debe garantizar que no haya “una segunda Taddei”, sino presentar propuestas de personas capaces de conducir el INE con habilidades directivas, integridad personal y compromiso ético, sustentados en su trayectoria y reputación.

El pronunciamiento fue suscrito también por Elba Arjona, Mariana Calderón, Morelos Canseco, Fernán González de Castilla, Natalia Reyes y Alma Zamora previo a las elecciones de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán gubernaturas y congresos locales.

Plantean frenar con 2 vías la sobrerrepresentación

| Redacción |

La Alianza Democrática para la Observación Electoral planteó al Instituto Nacional Electoral (INE) dos vías para limitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados tras los comicios de 2027. Una consiste en contar a cada coalición como una sola fuerza al repartir las diputaciones plurinominales y la otra, en aplicar al reparto federal un criterio del Tribunal Electoral que da prioridad a los límites constitucionales de representación.

El plan fue entregado a los consejeros Arturo Castillo y Martín Faz y al magistrado Rodríguez Mondragón. El Consejo General aún no ha adoptado las medidas.

La primera alternativa propone que las alianzas se consideren una sola fuerza desde su registro, de modo que participen conjuntamente en la asignación de curules de representación proporcional.

La segunda vía retoma la tesis XL/2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que da prioridad a los límites de sobrerrepresentación y subrepresentación al repartir curules de los congresos locales. Llevar ese criterio a San Lázaro requeriría una decisión del instituto sobre su alcance y podría ser impugnado.

El Tip: En 20027 se renovarán las 500 diputaciones, 300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional.

Los promotores aluden al reparto de 2024, cuando Morena y sus aliados consiguieron la mayoría calificada en San Lázaro. Sostienen que calcular por separado las plurinominales de los partidos aliados amplió la diferencia entre su peso en las urnas y su presencia en la Cámara.

Por regla general, el artículo 54 de la Constitución mexicana impide a un partido superar en curules su porcentaje de votación nacional emitida en más de ocho puntos porcentuales.

La propuesta llega en medio de la crisis institucional provocada tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del INE. El Consejo General designó por unanimidad a Blanca Cruz García como presidenta provisional el 27 de octubre. La Cámara de Diputados sigue sin acordar la convocatoria para el relevo. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, ha dicho que buscará que las bancadas la avalen por consenso.

En video, cercanía de proveedor y ex de INE

| Por Tania Gómez |

Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la presidencia de Lorenzo Córdova, aparece en un video fechado el 3 de marzo de 2023 en un taxi con César Rodríguez Ureña, actor, bailarín y entonces apoderado legal de Corporativo ZEG. Después, ambos caminan con mochilas y maletas para abordar un avión.

En otra secuencia de la misma grabación, Ureña aparece en el salón de sesiones del Instituto Electoral de Coahuila. Cuatro días después, el 7 de marzo, ese organismo adjudicó a Corporativo ZEG un contrato por 69 millones 470 mil pesos para suministrar material electoral. El documento fue firmado por Ureña, en representación de la compañía.

Las imágenes difundidas por el propio Ureña muestran su cercanía con Cuervo Escalona y abren interrogantes sobre el posible papel de intermediación del exfuncionario ante organismos electorales para obtener contratos en favor de empresas vinculadas con José Alfredo Hernández Casillas.

El video se publicó un mes antes de que concluyera la gestión de Lorenzo Córdova al frente del INE, durante la cual Cuervo Escalona ocupó un cargo directivo. En días recientes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó de manera precautoria las cuentas bancarias del exfuncionario, como parte de las investigaciones sobre una presunta red de corrupción y contratos irregulares en el instituto. La medida alcanzó a 40 objetivos: 25 personas físicas y 15 personas morales.

El Dato: Documentos revelan que los hermanos Casillas utilizaron en su red de simulación a las empresas Tol Producciones, Formas Finas Fernando Fernández y Formas Finas y Materiales.

La grabación apareció en las redes de Rodríguez Ureña el 3 de marzo de 2023, con el título “Un día de viernes” y el texto “Llevamos toda la actitud”. En la primera secuencia, ambos viajan en lo que parece ser un taxi por una carretera. Después se les observa caminar con equipaje para abordar un avión, mientras aparece la frase: “Aquí no paramos de alegar. En eso consiste la chamba”. En la tercera parte, muestra el salón de sesiones del Instituto Electoral de Coahuila y luego su rostro.

El contrato, identificado con el número LP-008-2023, fue adjudicado el 7 de marzo de 2023 y firmado por Ureña como representante de Corporativo ZEG.

Tres meses después, Cuervo Escalona fue nombrado apoderado legal de la misma empresa. Según registros del Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, recibió facultades para representar a la sociedad en pleitos y cobranzas, realizar actos de administración y comparecer ante dependencias públicas.

También podía presentar ofertas, firmar contratos y gestionar asuntos relacionados con concursos, licitaciones y adquisiciones gubernamentales.

La relación con proveedores, los poderes legales otorgados y el viaje con Ureña plantean preguntas sobre el alcance de los vínculos de Cuervo Escalona con compañías que participaron en contrataciones de organismos electorales.

Antes, el 8 de abril de 2022, Corporativo ZEG había otorgado a Rodríguez Ureña un poder general para actos de administración, inscrito el 19 de abril. Las facultades le permitían intervenir en contrataciones públicas, participar en licitaciones y juntas de aclaraciones, presentar y abrir propuestas, entregar muestras y documentación, acudir a los fallos y firmar los documentos correspondientes.

En abril de 2025, una asamblea de la compañía incluyó a Ureña entre las personas cuya representación legal concluyó. El documento no precisa si el poder fue revocado o si el representante renunció.

En un entrevista el pasado 8 de octubre durante los Premios Internacionales ALMA, Ureña habló de su relación con la política y los procesos electorales. La entrevistadora lo presentó como alguien que, además de actor, era político: “Tenemos a César Ureña, que aparte de ser actor es político”. Él no corrigió esa descripción.

En otra entrevista, al preguntarle sobre su paso por el INE, no precisó qué cargo ocupó ni durante cuánto tiempo, pero habló de su participación en las contiendas: “Yo personalmente les digo, soy de los que participo muy de cerca en esta batalla electoral, en las urnas, en las boletas”. No explicó cuáles habrían sido sus funciones.

A los vínculos entre Cuervo Escalona y Ureña se suman reuniones y celebraciones en un domicilio de la calle Picacho 259, en Jardines del Pedregal, presuntamente propiedad de José Alfredo Hernández Casillas. En videos de esos encuentros aparecen ambos. Entre ellos destaca el festejo de cumpleaños de Ureña, en el que se le observa junto a Hernández Casillas.

Cuervo Escalona ingresó al INE en 2005 y en 2014 fue designado director de Coordinación y Análisis. Su presencia en el organismo continuó durante la presidencia de Guadalupe Taddei: en al menos dos sesiones del Consejo General se le observó en el salón. En una imagen de agosto de 2025 aparece de pie detrás de ella, mientras ella conversa con las consejeras Rita Bell López y Norma Irene de la Cruz.

Algunas facultades otorgadas para operar la empresa ı Foto: Especial

Van por revisar 22 años de compras electorales

| PorTaniaGómez|

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, pidió investigar y sancionar conforme a la ley las posibles irregularidades cometidas en el Instituto Nacional Electoral (INE), incluidas las relacionadas con la gestión de su expresidenta, Guadalupe Taddei Zavala, pero también considero importante revisar los procedimientos de contratación y adquisición de material electoral que, afirmó, durante más de dos décadas habrían favorecido a un grupo reducido de proveedores.

El coordinador de Morena en el Senado sostuvo que las investigaciones sobre Taddei y otros funcionarios o proveedores no deben afectar el funcionamiento del organismo electoral ni poner en riesgo la preparación de los comicios del 6 de junio de 2027, en los que se renovarán diversos cargos de elección popular.

El Dato: Ignacio Mier llegó a presidir la Jucopo por unanimidad, debido a que la ley establece que este cargo recae en el coordinador del grupo con mayoría absoluta.

El legislador consideró que, conforme al debido proceso, se deben deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes si se comprueban actos de corrupción, desvío de recursos públicos, asociación delictuosa u otros posibles delitos en los que hubiera participado la exconsejera presidenta, servidores públicos o empresas contratistas. Sin embargo, planteó que las indagatorias no deben limitarse a las personas involucradas en el caso Taddei, sino extenderse a las reglas administrativas que han regido las compras, licitaciones y adjudicaciones de materiales electorales.

En particular, pidió revisar los procedimientos, manuales de organización y lineamientos que, señaló, fueron definidos durante la gestión del expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y posteriormente INE, Lorenzo Córdova Vianello; el exconsejero Ciro Murayama Rendón, y el exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina.

El senador acusó que, bajo ese esquema, se establecieron requisitos que, lejos de garantizar la competencia entre empresas, habrían funcionado como mecanismos para favorecer a determinados proveedores: “Trajes a la medida para un grupo de tres o cuatro empresas, en las que nadie podía participar”.

Mier sostuvo que las condiciones de las licitaciones y adjudicaciones se modificaban para mantener a los mismos participantes y cerrar el paso a otros competidores: “Siempre le iban poniendo, en cada una de las adjudicaciones y licitaciones, un candado para que quedara siempre el traje a la medida de los proveedores, algunos desde hace 22 años”, expresó.

Al insistir en que las investigaciones deben alcanzar a todos los posibles responsables, el morenista aseguró que las irregularidades denunciadas no serían exclusivas de la administración de Guadalupe Taddei, sino que corresponderían a prácticas que, según su señalamiento, se habrían mantenido durante varios años en el organismo electoral.

“Afloró algo que ha existido en los últimos 22 años en el Instituto Nacional Electoral. Que se juzgue a ella y a todos los que intervinieron conforme a la ley y que se apliquen las sanciones que la propia ley señala”, manifestó.

El llamado de Mier ocurre en medio de la crisis que enfrenta el INE tras la salida de Taddei, en un contexto de señalamientos sobre posibles irregularidades en la contratación de proveedores de material electoral y de investigaciones sobre el manejo de los recursos.

PAN advierte intento de imposición desde la 4T

| Por Tania Gómez |

La salida de Guadalupe Taddei Zavala del Instituto Nacional Electoral (INE) no debe convertirse en un mecanismo para cerrar las investigaciones sobre las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión ni para que Morena coloque a una persona afín al gobierno al frente de la autoridad electoral, advirtió el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.

El panista sostuvo que el cambio en la titularidad del organismo no resuelve la crisis de confianza y exigió que se esclarezcan los posibles actos de corrupción, adjudicaciones irregulares y conflictos de interés relacionados con la administración anterior, particularmente en la contratación de proveedores de materiales electorales.

“No puede quedarse el Instituto Nacional Electoral solamente con una sustitución de su titular y ya, y darle vuelta a la hoja como si no hubiera pasado nada” Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN



En ese sentido, Acción Nacional pidió dar continuidad a las investigaciones sobre los contratos celebrados por el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) con empresas proveedoras de materiales electorales, hasta determinar posibles responsabilidades administrativas y penales.

Romero Herrera recordó que el partido presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen posibles delitos relacionados con el manejo de recursos públicos y las contrataciones electorales.

Jorge Romero Herrera, presidente del PAN, durante una conferencia de prensa en el INE ı Foto: Cuartoscuro

El dirigente también cuestionó el proceso para elegir a la nueva presidencia del INE, ante la falta de acuerdos en la Cámara de Diputados para emitir la convocatoria, y demandó que el próximo titular sea una persona ciudadana, independiente y apartidista.

“Venimos por un INE libre. Un INE sin Morena, sin PAN, sin PRI, sin Verde, sin PT, sin MC. Venimos por un INE libre”, expresó.