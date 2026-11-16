Plantean frenar con 2 vías la sobrerrepresentación

La Alianza Democrática para la Observación Electoral planteó al Instituto Nacional Electoral (INE) dos vías para limitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados tras los comicios de 2027. Una consiste en contar a cada coalición como una sola fuerza al repartir las diputaciones plurinominales y la otra, en aplicar al reparto federal un criterio del Tribunal Electoral que da prioridad a los límites constitucionales de representación.

El plan fue entregado a los consejeros Arturo Castillo y Martín Faz y al magistrado Rodríguez Mondragón. El Consejo General aún no ha adoptado las medidas.

La primera alternativa propone que las alianzas se consideren una sola fuerza desde su registro, de modo que participen conjuntamente en la asignación de curules de representación proporcional.

La segunda vía retoma la tesis XL/2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que da prioridad a los límites de sobrerrepresentación y subrepresentación al repartir curules de los congresos locales. Llevar ese criterio a San Lázaro requeriría una decisión del instituto sobre su alcance y podría ser impugnado.

El Tip: En 20027 se renovarán las 500 diputaciones, 300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional.

Los promotores aluden al reparto de 2024, cuando Morena y sus aliados consiguieron la mayoría calificada en San Lázaro. Sostienen que calcular por separado las plurinominales de los partidos aliados amplió la diferencia entre su peso en las urnas y su presencia en la Cámara.

Por regla general, el artículo 54 de la Constitución mexicana impide a un partido superar en curules su porcentaje de votación nacional emitida en más de ocho puntos porcentuales.

La propuesta llega en medio de la crisis institucional provocada tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del INE. El Consejo General designó por unanimidad a Blanca Cruz García como presidenta provisional el 27 de octubre. La Cámara de Diputados sigue sin acordar la convocatoria para el relevo. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, ha dicho que buscará que las bancadas la avalen por consenso.