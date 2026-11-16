En video, cercanía de proveedor y ex de INE

El entonces representante de una empresa vinculada a Hernández Casillas, el 3 de marzo de 2023 / Ureña celebró junto a Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, el 3 de marzo de 2023

Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la presidencia de Lorenzo Córdova, aparece en un video fechado el 3 de marzo de 2023 en un taxi con César Rodríguez Ureña, actor, bailarín y entonces apoderado legal de Corporativo ZEG. Después, ambos caminan con mochilas y maletas para abordar un avión.

En otra secuencia de la misma grabación, Ureña aparece en el salón de sesiones del Instituto Electoral de Coahuila. Cuatro días después, el 7 de marzo, ese organismo adjudicó a Corporativo ZEG un contrato por 69 millones 470 mil pesos para suministrar material electoral. El documento fue firmado por Ureña, en representación de la compañía.

Las imágenes difundidas por el propio Ureña muestran su cercanía con Cuervo Escalona y abren interrogantes sobre el posible papel de intermediación del exfuncionario ante organismos electorales para obtener contratos en favor de empresas vinculadas con José Alfredo Hernández Casillas.

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El video se publicó un mes antes de que concluyera la gestión de Lorenzo Córdova al frente del INE, durante la cual Cuervo Escalona ocupó un cargo directivo. En días recientes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó de manera precautoria las cuentas bancarias del exfuncionario, como parte de las investigaciones sobre una presunta red de corrupción y contratos irregulares en el instituto. La medida alcanzó a 40 objetivos: 25 personas físicas y 15 personas morales.

El Dato: Documentos revelan que los hermanos Casillas utilizaron en su red de simulación a las empresas Tol Producciones, Formas Finas Fernando Fernández y Formas Finas y Materiales.

La grabación apareció en las redes de Rodríguez Ureña el 3 de marzo de 2023, con el título “Un día de viernes” y el texto “Llevamos toda la actitud”. En la primera secuencia, ambos viajan en lo que parece ser un taxi por una carretera. Después se les observa caminar con equipaje para abordar un avión, mientras aparece la frase: “Aquí no paramos de alegar. En eso consiste la chamba”. En la tercera parte, muestra el salón de sesiones del Instituto Electoral de Coahuila y luego su rostro.

El contrato, identificado con el número LP-008-2023, fue adjudicado el 7 de marzo de 2023 y firmado por Ureña como representante de Corporativo ZEG.

Tres meses después, Cuervo Escalona fue nombrado apoderado legal de la misma empresa. Según registros del Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, recibió facultades para representar a la sociedad en pleitos y cobranzas, realizar actos de administración y comparecer ante dependencias públicas.

También podía presentar ofertas, firmar contratos y gestionar asuntos relacionados con concursos, licitaciones y adquisiciones gubernamentales.

La relación con proveedores, los poderes legales otorgados y el viaje con Ureña plantean preguntas sobre el alcance de los vínculos de Cuervo Escalona con compañías que participaron en contrataciones de organismos electorales.

Antes, el 8 de abril de 2022, Corporativo ZEG había otorgado a Rodríguez Ureña un poder general para actos de administración, inscrito el 19 de abril. Las facultades le permitían intervenir en contrataciones públicas, participar en licitaciones y juntas de aclaraciones, presentar y abrir propuestas, entregar muestras y documentación, acudir a los fallos y firmar los documentos correspondientes.

En abril de 2025, una asamblea de la compañía incluyó a Ureña entre las personas cuya representación legal concluyó. El documento no precisa si el poder fue revocado o si el representante renunció.

En un entrevista el pasado 8 de octubre durante los Premios Internacionales ALMA, Ureña habló de su relación con la política y los procesos electorales. La entrevistadora lo presentó como alguien que, además de actor, era político: “Tenemos a César Ureña, que aparte de ser actor es político”. Él no corrigió esa descripción.

En otra entrevista, al preguntarle sobre su paso por el INE, no precisó qué cargo ocupó ni durante cuánto tiempo, pero habló de su participación en las contiendas: “Yo personalmente les digo, soy de los que participo muy de cerca en esta batalla electoral, en las urnas, en las boletas”. No explicó cuáles habrían sido sus funciones.

A los vínculos entre Cuervo Escalona y Ureña se suman reuniones y celebraciones en un domicilio de la calle Picacho 259, en Jardines del Pedregal, presuntamente propiedad de José Alfredo Hernández Casillas. En videos de esos encuentros aparecen ambos. Entre ellos destaca el festejo de cumpleaños de Ureña, en el que se le observa junto a Hernández Casillas.

Cuervo Escalona ingresó al INE en 2005 y en 2014 fue designado director de Coordinación y Análisis. Su presencia en el organismo continuó durante la presidencia de Guadalupe Taddei: en al menos dos sesiones del Consejo General se le observó en el salón. En una imagen de agosto de 2025 aparece de pie detrás de ella, mientras ella conversa con las consejeras Rita Bell López y Norma Irene de la Cruz.

Algunas facultades otorgadas para operar la empresa ı Foto: Especial