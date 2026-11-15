Quién sale eliminado de ¿Quién es la máscara? hoy 15 de noviembre 2026

Conoce a los personajes eliminado de hoy de ¿Quién es la máscara? 2026

Dos de los personajes de ¿Quién es la máscara? 2026 serán eliminados y darán a conocer sus verdaderas identidades.

El capítulo de esta noche tendrá la temática de boda, por lo que todos los personajes que participan llegarán vestidos para esta celebración.

Los investigadores también serán protagonistas en la temática: Yuri será la novia; Mauricio Ochmann, el novio; Juanpa Zurita, el sacerdote y Anahí una bella invitada.

Hasta se celebrará la boda entre Yuri y Mauricio Ochmann, oficiada por JuanpaZurita.

Quiénes son los eliminados de ¿Quién es la máscara?

De acuerdo con los fans, los eliminados de ¿Quién es la máscara serán Carmela Tarantela y Slash, sin embargo, los seguidores tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer a los verdaderos eliminados y todos los detalles del capítulo.

Qué pasará hoy en ¿Quién es la máscara?

Como en cada capítulo habrá dos enfrentamientos, pero en esta ocasión serán cuatro personajes en uno y cinco en el otro.

En el primer enfrentamiento saldrán al escenario, Carmela Tarantela, Alex Loro, La Patrona y Licuacheco. De este la eliminada será la araña Carmela Tarantela.

En el segundo enfrentamiento saldrán: Ana Conda, Dr. Kabúm, Slash, Roseta Palomares y Patito Feo.

Los nueve personajes interpretaran las siguientes canciones divididas según su grupo de enfrentamiento.

Carmela Tarantela : “Que vengan los bomberos” de Daniela Romo

Alex Loro : “Ahora te puedes marchar” de Luis Migue

La Patrona : “El chico del apartamento 512” de Selena

Licuacheco : “Danza kuduro” de Don Omar

Anaconda : “Suavemente” de Elvis Crespo

Dr. Kabúm : “Y todo para qué” de Intocable

Slash : “Macarena” de Los del Río

Roseta Palomares : “Amor de mis amores” de Margarita la diosa de la cumbia

Patito Feo: “Mírala, míralo” de Alejandra Guzmán

Esto es lo que se espera para el capítulo 6, pero todo puede pasar para sorprender al público televidente y al que está presente en el estudio.

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