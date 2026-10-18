¿Quién es la máscara? 2026: ¿Quién es Dr. Kaboom? Esta es su verdadera identidad

Dr. Kaboom es uno de los personajes más llamativos de ¿Quién es la máscara? 2026 porque es un científico loco y además psiquiatra que proviene de una familia de monstruos.

Entre sus pistas está que estuvo en el Manicomio del Loco Valdés, además de que dijo que es la mente maestra detrás de El Laboratorio de Inventología, en donde pone a prueba todas sus ideas para explotarlas.

Otras de sus pistas es que dice que proviene de una familia de científicos, esto pudiera referirse a que proviene de una familia de dinastía, ya sea de actuación o de comedia.

Asimismo, hace chistes de personas mayores, por lo que los investigadores consideraron que se trata de una persona madura en el medio del espectáculo.

Quién es Dr. Kaboom de ¿Quién es la máscara? 2026

De acuerdo con los fans, Dr. Kaboom de ¿Quién es la máscara? 2026 sería el actor y comediante Ricardo Fastlicht, ya que en redes sociales se difundió un video de la voz del personaje sin el distorsionador de voz y los seguidores del programa aseguran que sí se trataría de él.

Sin embargo, todavía falta que se revelen más pistas para descifrar la personalidad de este famoso monstruoso inventor que emocionó a todo en el escenario. Por lo que los fans tienen que esperar más programas para tener más indicios sobre el famoso que se esconde detrás de la máscara.

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