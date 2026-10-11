¿Quién es la máscara? 2026: ¿Quién es Carmela Tarantela? Esta es su verdadera identidad

Uno de los personajes que participa en esta temporada de ¿Quién es la máscara? 2026 es Carmela Tarantela que conquista al público con su singular personalidad.

Un de sus principales pistas es que está relacionada con la obra Cabaret, por lo que pudo haber sido la protagonista de alguna de las puestas en escena.

Otras de sus pistas fueron que tiene tres hijos, además de que compartió escenario con Yuri, lo que indica que se trata de un mujer madura, quizá tuvo su éxito en la década de los 80.

Conoce al famoso detrás de Carmela Tarantela

De acuerdo con las pistas y con la canción que interpretó en el primer programa salieron las apuestas de su identidad.

De acuerdo con los investigadores algunas de las personalidades que pudieran estar detrás de Carmela Tarantela son María José, Mariana Treviño, Itatí Cantoral y Mariana Garza.

¡Nos llegó directo al cora con "Mi buen amor"! 🥹👏 #CarmelaTarantela nos demostró que sí tiene una gran voz y que está lista para sorprendernos



¿#QuiénEsLaMáscara? 🎭 📺 Disponible en #LasEstrellas, #Univisión y #ViX pic.twitter.com/Ito91LyLj3 — ¿Quién es la Máscara? (@eslamascara) October 12, 2026

La mayoría de los fans coincide que pudiera estar Itatí Cantoral, ya que ella protagonizó una temporada de la obra musical Cabaret.

También hay quienes coinciden en que podría ser Mariana Garza, las apuestas de los fans también se centran en esta personalidad, por su edad, por la época fue famosa y consideran que si es viable que detrás de este singular personaje de ¿Quién es la máscara? 2026.

Otros de los fans opinan que podría estar Biby Gaytán, Maribel Guardia, Alix, quienes también están relacionadas con esta obra de teatro.

Te puede interesar: