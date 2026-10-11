Papá por contrato, ¿Dónde ver el drama?

La serie en formato vertical Papá por contrato es un drama creado con Inteligencia Artificial donde un joven de buen corazón se ve involucrado con una emotiva familia.

¿De qué trata Papá por contrato?

Papá por contrato (también conocida como Padrastro por contrato) sigue la historia de Mateo, un hombre que lo pierde todo en una noche y termina con únicamente 36 dólares en el bolsillo. Caminando debajo de la lluvia se topa con un anuncio en donde se busca un padre por contrato.

A cambio de ser padrastro, él recibe alimento y alojamiento en la mansión de la familia Romano. En este lugar conoce a Victoria, la líder de un poderoso grupo, y su pequeño hijo Marco.

Aunque en un principio el matrimonio es simplemente un acuerdo en papel, Mateo logra ganarse el corazón del niño y le devuelve la felicidad, transformando así la dinámica de toda la familia y obteniendo un lugar especial dentro de la misma.

¿Dónde ver Papá por contrato?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de diversas plataformas como YouTube, Facebook o TikTok, así como en Dailymotion.

Cabe destacar que, existen algunas variaciones de esta historia, en donde el rol del protagonista se invierte y en lugar de ser hombre es una mujer llama Elena, quien se convierte en la mamá de Mateo.

En ese sentido, se trata de una historia que se ha contado en diferentes momentos y es muy popular actualmente para las producciones generadas con Inteligencia Artificial.

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