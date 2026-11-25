Mon Laferte anunció el regreso de su Femme Fatale Tour a México con dos conciertos masivos en 2027, después de protagonizar un momento inquietante en los Latin Grammys hace un par de semanas donde habría sufrido un ataque de ansiedad en pleno escenario.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Mon Laferte en México?

A través de sus redes soicales, la cantante chilena mexicana compartió las fechas de tres presentaciones en las que incluirá las canciones de Femme Fatale Volumen 2. “¿Se acuerdan que dije que quería una vida normal"?“, escribió a sus seguidores tras anunciar la gira.

De momento, Mon Laferte solo anunció dos presentaciones en territorio mexicano. El tour comenzará en Santiago de Chile el 1 de mayo del 2027 y posteriormente, llegará a México. Las presentaciones son:

22 de mayo del 2027: Estadio GNP Seguros, CDMX

29 de mayo del 2027: Coliseo GNP Seguros, Gdl

Cabe mencionar que antes de estos conciertos de 2027, la cantante tiene programadas dos presentaciones de cierre de año en el Auditorio Banamex de Monterrey los días 15 y 16 de diciembre de 2026.

Se espera que se añadan nuevas fechas para otras locaciones de México en el futuro y es posible que de haber una buena recepción, la artista pueda abrir segundas fechas en los recintos anunciados.

Boletos para Mon Laferte en México

La venta de boletos para los conciertos de Mon Laferte en 2027 se llevará a cabo a través de Ticketmaster México bajo un esquema escalonado de preventas y venta general:

Venta Beyond: Arranca el jueves 26 de noviembre de 2026 a partir de las 9:00 a.m., exclusiva para clientes con código de este nivel.

Preventa Priority: Se realizará el viernes 27 de noviembre de 2026 desde las 9:00 a.m. para tarjetahabientes con acceso prioritario.

Preventa Banamex: Tendrá lugar el lunes 30 de noviembre de 2026, iniciando a las 2:00 p.m. y concluyendo a las 11:59 p.m.; en esta fase ya se podrán adquirir paquetes VIP.

Venta General: Comenzará el martes 1 de diciembre de 2026 a partir de las 2:00 p.m., abierta al público en general con cualquier método de pago e incluyendo disponibilidad de paquetes VIP.

Respecto a los costos, Ocesa y Ticketmaster aún no han revelado el rango oficial de precios ni el mapa de secciones para ninguno de los dos recintos. Como se acostumbra, esta información se dará a conocer directamente en la plataforma al habilitarse la primera fase de venta.

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