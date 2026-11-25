Después de casi una década sin publicar material inédito de estudio, Luis Miguel prepara su esperado regreso musical y sus fans están ansiosos por conocer este proyecto.

Una campaña difundida por Spotify apunta a que el cantante mexicano estrenará nueva música el próximo 3 de diciembre.

Luis Miguel lanza nueva música para el 3 de diciembre; revelan nuevo álbum

Recientemente Spotify México compartió una imagen de Luis Miguel acompañada únicamente por la fecha del 3 de diciembre. Aunque el artista no ha revelado detalles oficiales sobre el proyecto, la emoción de los fans se desborda en redes sociales.

La periodista Martha Figueroa afirmó que el intérprete no sólo prepara una canción, sino un álbum completo de pop que marcaría su regreso discográfico tras nueve años sin temas inéditos. “Hay todo un álbum nuevo, no es nada más una canción”, aseguró la comunicadora.

Luis Miguel hace anuncio en Spotify ı Foto: Spotify

Conoce la lista completa de álbumes que ha lanzado Luis Miguel durante su trayectoria artística

Luis Miguel cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria artística y casi 30 discos. El público lo oyó cantar por primera vez cuando tenía 12 años y continúa llenando recintos con sus giras mundiales.

Estos son todos sus álbumes:

1982: Un sol

1982: Directo al corazón

1983: También es rock

1983: Decídete

1984: Palabra de honor

1984: Ya nunca más

1985: Canta en italiano

1985: Fiebre de amor

1987: Soy como quiero ser

1988: Busca una mujer

1990: 20 años

1991: Romance

1992: América y en vivo

1993: Aries

1994: Segundo romance

1995: El concierto

1996: Nada es igual

1997: Romances

1999: Amarte es un placer

2000: Vivo

2001: Mis romances

2003: 33

2004: México en la piel

2006: Navidades

2008: Cómplices

2009: No culpes a la noche

2010: Luis Miguel

2017: ¡México por siempre!

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