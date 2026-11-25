Después de casi una década sin publicar material inédito de estudio, Luis Miguel prepara su esperado regreso musical y sus fans están ansiosos por conocer este proyecto.
Una campaña difundida por Spotify apunta a que el cantante mexicano estrenará nueva música el próximo 3 de diciembre.
Luis Miguel lanza nueva música para el 3 de diciembre; revelan nuevo álbum
Recientemente Spotify México compartió una imagen de Luis Miguel acompañada únicamente por la fecha del 3 de diciembre. Aunque el artista no ha revelado detalles oficiales sobre el proyecto, la emoción de los fans se desborda en redes sociales.
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La periodista Martha Figueroa afirmó que el intérprete no sólo prepara una canción, sino un álbum completo de pop que marcaría su regreso discográfico tras nueve años sin temas inéditos. “Hay todo un álbum nuevo, no es nada más una canción”, aseguró la comunicadora.
Conoce la lista completa de álbumes que ha lanzado Luis Miguel durante su trayectoria artística
Luis Miguel cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria artística y casi 30 discos. El público lo oyó cantar por primera vez cuando tenía 12 años y continúa llenando recintos con sus giras mundiales.
Estos son todos sus álbumes:
- 1982: Un sol
- 1982: Directo al corazón
- 1983: También es rock
- 1983: Decídete
- 1984: Palabra de honor
- 1984: Ya nunca más
- 1985: Canta en italiano
- 1985: Fiebre de amor
- 1987: Soy como quiero ser
- 1988: Busca una mujer
- 1990: 20 años
- 1991: Romance
- 1992: América y en vivo
- 1993: Aries
- 1994: Segundo romance
- 1995: El concierto
- 1996: Nada es igual
- 1997: Romances
- 1999: Amarte es un placer
- 2000: Vivo
- 2001: Mis romances
- 2003: 33
- 2004: México en la piel
- 2006: Navidades
- 2008: Cómplices
- 2009: No culpes a la noche
- 2010: Luis Miguel
- 2017: ¡México por siempre!
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