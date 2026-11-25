Carlos Rivera está de vuelta en México después del viaje que realizó para una delicada operación que era muy necesaria para su vida y su carrera musical. Sin embargo, el músico sorprendió al encontrarse con los medios y no emitir un sonido.

El artista fue captado en el Aeropuesto de la Ciudad de México, donde fue abordado por la prensa, quienes le pidieron reaccionar con señas a sus preguntas cómo si se sentía bien y cómo iba su recuperación, ante lo que él hizo gestos con las manos mientras se mostraba un poco confundido sobre cómo darse a entender.

Al final, Carlos Rivera resolvió al escribir en su celular “gracias a Dios todo salió bien. Solo tengo que guardar reposo vocal absoluto por varias semanas”, redactó en su teléfono que mostró a la prensa.

¿Qué le pasó a Carlos Rivera?

El intérprete de ‘Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro’ tuvo que someterse recientemente a una microcirugía laríngea debido a problemas de salud en sus cuerdas vocales derivados del esfuerzo de sus presentaciones.

Específicamente, el artista presentó un pólipo acompañado de microderrames y una hemorragia interna en la cuerda vocal izquierda, lesiones que se originaron tras sus conciertos en España.

Ante esta situación, los especialistas determinaron que era estrictamente necesaria una intervención quirúrgica para salvaguardar su salud vocal y evitar daños permanentes en su voz.

Para este delicado procedimiento médico, Carlos Rivera viajó a Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. La operación se llevó a cabo con éxito, lo que permitió tratar de forma precisa las lesiones sin comprometer los tejidos sanos circundantes.

Como parte fundamental del proceso postoperatorio, los médicos le indicaron un periodo de reposo vocal absoluto, por lo que el intérprete ha tenido que evitar emitir cualquier sonido para permitir una correcta cicatrización.

Debido a esta pausa obligada y al estricto tratamiento, el equipo del cantante tuvo que modificar su agenda profesional a corto plazo. Esto incluyó la cancelación de algunas presentaciones específicas, como su concierto programado en Querétaro, y la reprogramación de gran parte de su gira internacional de conciertos para el año 2027, cuando regresará al escenario.

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