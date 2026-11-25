¿Fraude en Miss Universo 2026? Redes exhiben que Jennifer Barreto ‘ya se sabía’ la pregunta sobre IA

Parece que no todos están contentos con la victoria de Jennifer Barreto de Puerto Rico en Miss Universo 2026, e incluso han resurgido videos por lo que aseguran que hubo una especie de trampa en el certamen y que la mujer ya se había aprendido la respuesta a la pregunta que le hicieron casi al final de la competencia.

Así fue la polémica respuesta de Jennifer Barreto sobre la IA

Tras revelarse al Top 5, las mejores reinas de la temporada son sometidas a dos rondas de preguntas y respuestas. En la primera, cada una recibe una pregunta de un jurado elegido al azar, como una manera de que no haya forma de que se preparen.

Fue en ese momento que Jennifer Barreto se enfrentó a la pregunta “A medida que avanza la Inteligencia Artificial, ¿cuál es el valor más importante que la humanidad nunca debería perder?“ de parte de la segunda jueza.

Como respuesta, ella dijo que “la Inteligencia Artificial llegó a nuestra vida para quedarse” y que “lo más importante es usarla responsablemente”. Además, indicó que si esta herramienta pone en juego un valor, entonces “nunca fue un valor” porque “el valor está en la coherencia de lo que decimos y hacemos cuando defenderlos se hace difícil”.

Agregó: “A mí no me preocupa cuan inteligente sea la Inteligencia Artificial, sino cuan sabios seremos nosotros para utilizarla responsablemente”, expresó, siendo esta su frase más polémica por quienes señalaron su redundancia.

¿Jennifer Barreto tenía ensayada su respuesta sobre la IA?

Rápidamente, en redes sociales recordaron que en una entrevista anterior a la final, Jennifer Barreto había sido cuestionada sobre el tema de la IA y ante eso, dio practicamente la misma respuesta.

En ese sentido, incluyó los mismos elementos como el uso responsable de esta tecnología, que vino para quedarse y la infame frase sobre que no le preocupa “cuan inteligente sea la Inteligencia Artificial”.

Como consecuencia, en redes sociales comenzaron a preguntarse si en verdad se trataba de una coincidencia o si la modelo ya estaba preparada con la respuesta sobre el tema. Otros señalaron sin embargo, que ni siquiera logró responder lo que le preguntaba la jueza.

Te dejamos algunas reacciones:

“No valoramos a Fátima”.

“Le hicieron la misma pregunta y mal contestada”.

“Hagan viral este clip para que vean q si hubo trampa”.

“Ya sabía la pregunta, tremendo fraude”.

“Cuando te dan todas las respuestas antes del examen”.

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