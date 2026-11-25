Este martes terminó el reinado de Fátima Bosch como Miss Universo y con la alza de su sucesora, la modelo y diseñadora de modas decidió hacer oficial su romance con Alejandro Canahuati Farah, con quien había sido visto recientemente.

El empresario hondureño ya había sido captado junto con la reina de belleza a inicios de noviembre en Mérida, Yucatán. Las imágenes lo mostraban tomado de la mano de ella, aunque ambos habían preferido guardar silencio.

¿Quién es Alejandro Canahuati, hondureño relacionado con Fátima Bosch? ı Foto: Redes sociales

Así confirmó Fátima Bosch su romance con Alejandro Canahuati

Tras entregar la corona de Miss Universe a Jennifer Barreto, la mexicana compartió diversas imágenes en Instagram, pero las dos últimas fueron las que más destacaron al confirmar que ya tiene novio.

La primera foto muestra a Fátima Bosch abrazada con Alejandro Canahuati, quien la sostiene de la cintura y ambos se miran a la cara a pocos centímetros de distancia. “Él, esa es la descripción”, escribió ella en inglés.

Después, mostró una segunda imagen donde ella lo abraza mientras está sentada sobre él en un auto. En esta imagen, le dedicó a su pareja un mensaje de agradecimiento.

Fátima historias IG, hace oficial su relación con el empresario Alejandro canahuati!#FátimaBosch#MU2025 pic.twitter.com/nD7FcgM6j4 — 🇲🇽 Eunice Camacho (@eunice96294) November 25, 2026

“Gracias por acompañarme en este proceso (que sé no fue fácil) por tu paciencia, tus detalles, tus sorpresas, tu amor. Y todo lo demás”, escribió la modelo mexicana.

Ya en el pasado, Fátima Bosch había hablado de su hombre ideal, al destacar que lo más importante era que su pareja compartiera sus valores. “La primera que ame a Dios, porque si ama a Dios va a entender cómo amar a los demás y por ende cómo amarme a mí”, expresó en ese momento.

¿Quién es Alejandro Canahuati?

Alejandro Canahuati Farah es un empresario hondureño que pertenece a una reconocida familia en el país latino. No se sabe mucho de su vida personal, pues aparentemente no es una persona interesada en convertirse en famoso.

Es hijo del empresario y político Mario Miguel Canahuati y de Sandra Farah, y tiene tres hermanos: Juan Carlos, Stephanie y Mario Alberto.

La familia encabeza Industrias Pacer, una reconocida empresa dedicada al sector textil y confección de prendas de vestir, con amplia presencia comercial en Centroamérica. En el ámbito profesional, Alejandro se desempeñó como subgerente general de la empresa en 2023.

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