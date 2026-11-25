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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Sin consenso se perfila misma ruta de Taddei Indicador repunta 5.3% anual En 2025 reportó 721 víctimas: Cepal Les da gobierno de Querétaro 55 mdp
Alistan inversión de 400 mdp
Tensión en varias ciudades
Atorón para relevo en el INE empuja una definición por mayoría o sorteo
CSP: En máximo histórico IED; crece 5.3% en 9 meses
En México, 1 de cada 5 feminicidios en AL; aquí, ley sin avance
Beneficia Kuri con contratos a firmas ligadas a exsocio familiar
Presenta Brugada nuevo sistema para dignificar prisiones
Sacude violencia a Colombia: estalla coche-bomba y en Cartagena, 20 rehenes
méxico
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