La conductora mexicana, tras ser detenida el pasado 30 de octubre en Florida

La expresentadora de televisión Inés Gómez Mont salió de Estados Unidos el lunes 23 de noviembre, tras aceptar la salida voluntaria y permanecer casi cuatro semanas bajo custodia migratoria en Florida. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó ayer la fecha de su partida, aunque no informó a qué país se dirigió.

La vocería del DHS informó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a Gómez Mont el pasdo 30 de octubre en Miami, durante un operativo de control migratorio.

De acuerdo con la dependencia, ingresó legalmente a Estados Unidos el 13 de enero de 2021 con autorización de estancia temporal y permaneció en el país después del 14 de abril de ese año, fecha en la que debía salir.Gómez Mont estuvo detenida en el Centro de Detención de Broward. Su nombre dejó de aparecer ayer en el registro público de personas bajo custodia del ICE.

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2 Vías legales recurrió la defensa para impugnar su captura

En respuesta a una consulta hecha por el diario El País, el Departamento de Seguridad confirmó por correo electrónico que la exconductora había aceptado abandonar Estados Unidos.

La comunicación del gobierno se refirió al procedimiento migratorio y dejó sin precisar el destino.

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que la exconductora tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, por lo que mantiene vigente la solicitud de su extradición.

La fiscal general, Ernestina Godoy, informó a principios de noviembre que México pidió a Washington la detención provisional de Gómez Mont con fines de extradición en septiembre de 2025.

La dependencia federal indicó que integró la petición formal en coordinación con el DHS estadounidense. Hasta el martes 24, las autoridades de Estados Unidos no habían anunciado una entrega a nuestro país.

Las tres órdenes de aprehensión fueron libradas por jueces federales mexicanos. Una se relaciona con la probable participación de Gómez Mont en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las otras dos diligencias corresponden a investigaciones por defraudación fiscal equiparada.

En estos últimos expedientes, la FGR sostiene que la exconductora declaró ingresos inferiores a los que habría obtenido en los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, con lo que presuntamente omitió el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.

En la investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía sostiene que Gómez Mont habría recibido en sus cuentas personales dinero público desviado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

La hipótesis es que los recursos se triangularon mediante empresas que habrían simulado la prestación de servicios. La indagatoria también incluye a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, y a otras personas y empresas.

Álvarez Puga también fue detenido por autoridades migratorias en Florida, en septiembre de 2025. Un juez migratorio le permitió continuar su procedimiento en libertad bajo fianza.

En el caso de la exconductora mexicana, las autoridades estadounidense confirmaron que aceptó salir del país, mientras el lugar al que se trasladó sigue sin conocerse públicamente.