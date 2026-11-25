La Cámara de Diputados puede designar a la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) por mayoría calificada o recurrir a un sorteo, como ocurrió con Guadalupe Taddei, en medio de una falta de consenso entre las bancadas. El fundador del Laboratorio Electoral, Arturo Espinosa Silis, explicó a La Razón que la insaculación está prevista si la votación no prospera o si el legislativo no concreta una propuesta en los plazos establecidos.

El especialista explicó que, de recurrir a la insaculación, la Cámara elegiría por sorteo entre las aspirantes que superen la evaluación. Si tampoco concreta el nombramiento mediante ese mecanismo, correspondería a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizar el sorteo en sesión pública. La resolución de la impugnación que presentó el PAN por la demora en la convocatoria es ahora el paso que Morena acordó esperar antes de avanzar.

El 31 de marzo de 2023 fueron elegidos por insaculación 4 integrantes del Consejo General ı Foto: Cuartoscuro

“El procedimiento constitucional establece que, si no se alcanza la mayoría calificada o no se concreta una propuesta dentro de los plazos correspondientes, se puede recurrir a la insaculación, mecanismo mediante el cual se selecciona por sorteo a una persona de la lista de aspirantes que superaron la evaluación”, dijo Espinosa Silis.

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Por su parte, el ministro en retiro Javier Laynez Potisek sostuvo que los votos para el nombramiento ya existen y advirtió que usar el interinato para eludir la designación sería un “fraude a la Constitución”.

Para Laynez, la Cámara ya puede resolver el nombramiento por votación. En un posicionamiento difundido en su cuenta de X, el exintegrante de la Suprema Corte recordó que el artículo 41 constitucional exige el respaldo de las dos terceras partes de los diputados presentes. “Esa mayoría calificada es la forma en que el propio texto constitucional entiende el consenso, y hoy los votos existen”, sostuvo.

El Dato: La diputada panista Kenia López acusó a Morena de establecer una estrategia de desgaste hasta que Morena pueda imponer las condiciones de la sucesión del INE.

CONDICIONES DADAS. Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reúnen alrededor de 365 de los 500 diputados federales. Con el pleno completo se requerirían 334 votos, una cifra que las tres bancadas pueden alcanzar si votan en bloque. Sigue pendiente el acuerdo con PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) sobre las reglas de la convocatoria y la integración del Comité Técnico de Evaluación, encargado de revisar los perfiles de las aspirantes.

Laynez cuestionó que la falta de un acuerdo entre bancadas sirva para prolongar una presidencia provisional. La consejera Blanca Cruz García asumió el cargo de manera interina tras la renuncia de Taddei, presentada el 26 de octubre, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones del organismo. El ministro en retiro advirtió que, si se prolonga la demora, la presidencia provisional podría quedar a cargo de la organización de los comicios de 2027: “Valerse de una regla diseñada para cubrir ausencias temporales con el fin de eludir un nombramiento obligatorio es, aunque incomode, un fraude a la Constitución”.

El 18 de noviembre, Morena rechazó tres de las ocho peticiones del PAN para respaldar la convocatoria. Ante la falta de acuerdo, la bancada panista acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y pidió que ordene a la Cámara emitir la convocatoria, integrar el Comité Técnico de Evaluación y avanzar en la designación.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), reconoció que venció el plazo para emitir la convocatoria y estimó que el relevo podría concretarse hasta finales de enero de 2027, una vez que el TEPJF resuelva la impugnación. También señaló que aún no hay nombres definidos para la presidencia del INE ni para integrar el comité evaluador.

El legislador aseguró que su bancada acordó esperar la resolución del Tribunal Electoral antes de votar la convocatoria. Según dijo, un sector de los diputados de Morena proponía aprobarla sin el respaldo de la oposición y usar la mayoría del bloque oficialista para elegir a la sucesora de Taddei. El coordinador afirmó que seguirá buscando acuerdos entre las bancadas.

DIFERENCIAS. Los desencuentros en San Lázaro, sólo para aprobar la convocatoria al relevo del INE, abarcan decisiones previas a la votación final. PAN, PRI y Movimiento Ciudadadano han pedido garantías de transparencia para el procedimiento. La integración del comité es uno de los puntos en disputa, pues de su evaluación saldrán los perfiles que podrán llegar a la votación o, si se agota esa vía, al sorteo. Las reglas de la convocatoria y los criterios de evaluación determinarán quiénes podrán llegar a cualquiera de esas dos etapas.

El pasado 18 de noviembre, los expresidentes del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y del INE José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, junto con una veintena de exconsejeros, pidieron a la Cámara baja acelerar el nombramiento y construir un acuerdo. Plantearon que el relevo debe contribuir a recuperar la confianza en el árbitro y que la selección debe guiarse por criterios de independencia y capacidad profesional.

El llamado de los exconsejeros situó el acuerdo entre bancadas como una forma de respaldar la independencia de quien conduzca al INE durante los preparativos y la organización de las elecciones de 2027.

Cámara pide al TEPJF desechar juicio del PAN

| Por Claudia Arellano |

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechar de plano, por infundado e improcedente, el recurso presentado por el PAN para obligar a San Lázaro a emitir la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el informe circunstanciado presentado ante el órgano jurisdiccional, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, rechazó que exista una omisión o retraso injustificado en el procedimiento para sustituir a Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del organismo el pasado 26 de octubre.

La respuesta de la Cámara se produce luego de que la bancada panista, coordinada por Elías Lixa, promoviera un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, con el propósito de que la Sala Superior ordene emitir y publicar la convocatoria, integrar el Comité Técnico de Evaluación y establecer las reglas para seleccionar a la persona que encabezará el Consejo General del INE.

El Dato: El panista Lixa ha insistido en que las diferencias políticas no pueden convertirse en una justificación para aplazar el cumplimiento de una obligación constitucional.

En su defensa, Monreal argumentó que la expresión constitucional de realizar el procedimiento en el plazo más breve no significa que deba actuarse de manera inmediata, sino que debe considerarse el tiempo necesario para llevar a cabo una elección informada y seleccionar el perfil más adecuado, siempre que la demora no afecte el funcionamiento institucional.

El documento pide a los magistrados considerar seis factores para determinar si la Jucopo ha excedido un plazo razonable: la complejidad del procedimiento, sus circunstancias particulares, las cargas de trabajo, la naturaleza colegiada del órgano legislativo, el marco jurídico que regula su actuación y las posibles afectaciones a la integración mínima del INE.

Entre las circunstancias que, de acuerdo con la Cámara, han dificultado la construcción de acuerdos, se encuentran los señalamientos sobre presuntas irregularidades administrativas y posibles conflictos de interés durante la gestión de Taddei, que provocaron cuestionamientos sobre la independencia, imparcialidad y credibilidad del árbitro electoral.

La Jucopo sostuvo que no basta con emitir una convocatoria, sino que el procedimiento debe garantizar condiciones de idoneidad, independencia, imparcialidad, solvencia profesional y legitimidad para quien resulte electo.

También defendió que la búsqueda de consensos pretende evitar que la designación sea percibida como una imposición de Morena y sus aliados, y rechazó que exista la intención de prolongar indefinidamente el procedimiento. Respecto a la continuidad institucional, el informe señala que el Consejo General del INE, actualmente integrado por 10 consejerías, mantiene las condiciones necesarias para sesionar, por lo que la ausencia de una presidencia definitiva no ha afectado el quorum ni su funcionamiento mínimo.

La Cámara también pidió al TEPJF que, en caso de considerar fundado alguno de los argumentos del PAN, respete las atribuciones exclusivas del Poder Legislativo para establecer las reglas de la convocatoria y conducir el proceso de designación.

Por su parte, el blanquiazul sostiene que la falta de convocatoria constituye una omisión de la Cámara y que la demora afecta el derecho de sus legisladores a participar en la deliberación y votación del nombramiento.

Morena acusa a oposición de frenar relevo en el INE

| Por Claudia Arellano |

La dirigencia de Morena acusó al PAN de obstaculizar la renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), al señalar que, mientras exige públicamente avanzar en la designación de la persona que ocupará el cargo, su bancada en la Cámara de Diputados promovió una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En un posicionamiento, el partido guinda sostuvo que esta acción judicial retrasa el procedimiento para emitir la convocatoria correspondiente a la designación de la presidencia sustituta del organismo electoral y dificulta la construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

El grupo parlamentario, coordinado por Ricardo Monreal Ávila, aseguró que ha privilegiado el diálogo y la búsqueda de consensos para avanzar en el nombramiento, bajo los procedimientos establecidos en la Constitución.

El Tip: El PAN mantiene 8 propuestas para garantizar que la designación sea transparente e independiente.

Morena consideró contradictorio que el PAN demande públicamente acelerar la renovación del órgano electoral y, al mismo tiempo, recurra a los tribunales para controvertir las decisiones de la Jucopo relacionadas con el proceso. Ante ello, le exigió actuar con congruencia y responsabilidad institucional, al advertir que la designación debe realizarse con certeza jurídica y respeto a las instituciones.

También reivindicó su trayectoria en la lucha por la democratización del país y recordó las controversias electorales de 1988, 2006 y 2012 como parte de los antecedentes que, afirmó, obligan a defender la voluntad popular, la legalidad y la integridad de las autoridades electorales.

El partido sostuvo que la mayoría parlamentaria que obtuvo en las urnas representa una responsabilidad para conducir el procedimiento mediante acuerdos y apego constitucional. Finalmente, aseguró que continuará trabajando para concretar la designación de la presidencia sustituta del INE, aunque reconoció que el proceso deberá desarrollarse con respeto a las determinaciones que emita el Tribunal Electoral.

Insta CSP a concluir la indagatoria en caso INE

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) concluya la investigación sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE), al señalar que se trata de un asunto que debe esclarecerse y que no puede quedar sin conclusiones.

La mandataria federal se refirió a las declaraciones de la fiscal Ernestina Godoy, quien, tras comparecer ante la Cámara de Diputados, informó que la indagatoria continúa abierta y que todavía no existen órdenes de aprehensión contra algunos de los señalados, entre ellos la exconsejera Guadalupe Taddei y el empresario Alfredo Hernández Casillas.

“Ayer, la fiscal declaró que siguen investigando, que todavía, pero sí es importante que se llegue a conclusiones, porque no es menor. Y ahora, pues, que para la nueva elección, que se transparenten todas esas contrataciones”, declaró.

El Dato: La consejera Carla Humphrey aseguró que sin Taddei “estamos mucho mejor”, al referirse a la recuperación de las decisiones colegiadas en el INE, a un mes de su salida.

Además, señaló que, de esclarecer las posibles responsabilidades, es necesario transparentar los contratos que se otorguen para los próximos comicios. Consideró que debe revisarse el crecimiento del presupuesto del instituto y los recursos que se destinan a organizar las elecciones.

Explicó que, a partir de 2014, el INE asumió funciones que antes correspondían a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), lo que representó mayores responsabilidades y presupuesto. Sin embargo, señaló que los institutos locales conservaron sus recursos pese a que disminuyeron algunas tareas.

“Sí se tiene que hacer una revisión, porque es dinero del pueblo, es dinero de la gente, porque salen tan onerosas las elecciones, más allá de lo que se le dé a los partidos políticos”, afirmó.

La Presidenta también respaldó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantenga sus investigaciones para esclarecer cómo una misma red de empresas obtuvo contratos del sistema electoral durante décadas y qué funcionarios permitieron que esas compañías conservaran las adjudicaciones.

“Y yo creo que es muy importante que sigan las investigaciones de la Auditoría Superior y de la Fiscalía, porque sí es una mafia electoral que se conformó con estas empresas y que hay personajes que muestran esa continuidad en la contratación de las empresas”, sostuvo.

Cuestionó que el INE reciba más presupuesto que instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), por lo que insistió en revisar el costo de los procesos electorales y los mecanismos de contratación.

En ese sentido, pidió al propio organismo establecer medidas para regular los gastos de las elecciones y homologar los costos de los servicios y materiales electorales en las entidades.

Como ejemplo, señaló las diferencias en el precio de las urnas, que, dijo, pueden costar cinco pesos en algunos estados y hasta 100 pesos en otros.

“¿Por qué no se regula de parte del Instituto Electoral —que tiene todas las facultades para hacerlo, no necesita a la Secretaría de Economía— los montos en los que debe cobrarse una urna? ¡¿Por qué en unos estados cuesta cinco pesos y en otras 100?!”, cuestionó.

No obstante, Sheinbaum indicó que algunos cambios en materia electoral deberán esperar a que concluyan los comicios de 2027. Finalmente, aunque los hallazgos sobre las contrataciones se dieron durante la gestión de Guadalupe Taddei, reiteró que las anomalías señaladas no comenzaron en esa administración, sino que se remontan a décadas atrás.