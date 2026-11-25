México registró el segundo mayor número de feminicidio en América Latina y el Caribe durante 2025, con 721 víctimas, un número que equivale a prácticamente dos asesinatos diarios por razones de género y que sólo superó Brasil, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la Cepal informó que al menos tres mil 386 mujeres perdieron la vida por este delito en 27 países y territorios de la región, de las cuales, poco más de una quinta parte falleció en México.

Sin embargo, organizaciones civiles advierten que la estadística oficial de feminicidios no refleja la verdadera dimensión de la violencia letal contra las mujeres, pues estiman que, en promedio, 10 pierden la vida cada día y denuncian que las autoridades clasifican gran parte de estos crímenes como homicidios dolosos, sin investigar posibles razones de género.

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El Dato: En 2025, la Red Nacional de Refugios acompañó a 12 mil 168 personas, y los Centros de Justicia para las Mujeres registraron 638 mil 720 atendidas durante 2024.

Tan sólo entre 2015 y abril de 2025, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT) documentaron los asesinatos de 34 mil 715 niñas, adolescentes y adultas, de los cuales las fiscalías investigaron menos de una cuarta parte bajo la figura penal de feminicidio.

“Sólo el 24.6% de estos casos se investigan como feminicidio, lo que muestra la falta de voluntad institucional para aplicar la perspectiva de género en la procuración de justicia”, denunciaron las agrupaciones en un informe que presentaron en junio de 2025 ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas.

Dentro del recuento regional de la Cepal, Brasil encabezó la lista con mil 547 víctimas, seguido de México y Argentina, este último con 200. En conjunto, las dos primeras naciones concentraron 67 por ciento de los crímenes documentados en ese periodo.

La magnitud de la violencia feminicida en la región rebasa el número de asesinatos consumados. Las autoridades de 10 países contabilizaron cinco mil 327 tentativas que, sumadas a los hechos con consecuencias fatales, elevaron a por lo menos 24 el promedio diario de víctimas de este tipo de agresiones.

De acuerdo con el informe Medir y actuar en el territorio para prevenir los feminicidios, poner fin a la impunidad y garantizar el acceso a la justicia, las parejas o exparejas constituyeron el principal grupo de agresores en la mayoría de las naciones que proporcionaron información sobre el vínculo entre las fallecidas y sus victimarios.

Respecto a la edad de las afectadas, la información comparable de siete países reveló que más de siete de cada 10 tenían entre 15 y 44 años. El recuento también incluyó a 13 niñas menores de 15 años, 22 adultas de 60 años o más y 30 mujeres que cursaban un embarazo al momento del crimen.

Otro de los hallazgos de la Cepal fue la existencia de antecedentes de denuncias por violencia de género entre las víctimas, cuya proporción osciló entre 11.9 y 33.3 por ciento en las naciones que aportaron estos registros. Además, en seis países, 15 de cada 100 mujeres asesinadas contaban con medidas de protección vigentes.

A las consecuencias directas de estos delitos se añade el impacto sobre los núcleos familiares. Durante 2025, una decena de países y territorios identificó a 634 víctimas indirectas, entre hijas, hijos y otras personas que dependían de las fallecidas, para quienes la comisión planteó la necesidad de garantizar servicios de salud, atención psicológica y mecanismos de protección social.

Fuera del ámbito regional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó este martes que alrededor de 47 mil mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas u otros familiares durante 2025, lo que equivale a 129 asesinatos diarios, aproximadamente cinco cada hora.

América presentó la segunda mayor tasa mundial de feminicidios perpetrados por parejas o familiares, con 1.4 víctimas por cada 100 mil mujeres, sólo por debajo de África, cuyo indicador ascendió a 2.9. Oceanía registró 1.1; Asia, 0.6, y Europa, 0.5.

Territorio peligroso ı Foto: Especial

Ley para castigar el delito, congelada en Cámara alta

| Por Claudia Arellano |

De cara al 25N, la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, seguía pendiente en comisiones del Senado según el Sistema de Información Legislativa. El proyecto prevé investigar desde el inicio toda muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de esta tipificación y sancionar a servidores públicos que obstaculicen las indagatorias.

En México, el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como un problema que requiere respuestas legislativas ha avanzado mediante reformas, nuevos tipos penales y mecanismos de protección. Sin embargo, entre la aprobación de las leyes y su aplicación persiste una brecha que coloca nuevamente a las víctimas frente a instituciones que deben garantizar su seguridad y el acceso a la justicia.

El Tipp: Los centros LIBRE ya se encuentran en mil un espacios, esto es, 40% de los municipios de las 32 entidades.

Uno de los pendientes es la ley de feminicidio, presentada por el Ejecutivo federal en julio pasado para establecer criterios homologados de investigación, sanción y coordinación entre autoridades. El proyecto contempla establecer unidades especializadas en las fiscalías y sanciones para servidores públicos que obstaculicen las investigaciones.

El desafío no consiste sólo en establecer penas más altas o crear nuevas disposiciones, “sino en garantizar que las instituciones cuenten con personal capacitado, recursos suficientes y mecanismos de supervisión para que las investigaciones no queden paralizadas”, dijo Juan Martín Pérez García de Tejiendo Redes.

Recordó que a esta deuda se suma la violencia vicaria, una modalidad en la que los hijos son utilizados como instrumentos para mantener el control, amenazar o prolongar las agresiones contra las madres. Para las colectivas que acompañan a las víctimas, el problema también se encuentra en los procedimientos familiares, donde las disputas por la custodia y las convivencias pueden convertirse en espacios de nuevas agresiones si no existen mecanismos adecuados para identificar y atender los riesgos.

“La protección de niñas, niños y adolescentes también representa un pendiente. Las infancias pueden ser víctimas directas de violencia sexual y familiar o quedar expuestas a las consecuencias de un feminicidio, sin que necesariamente existan mecanismos suficientes para garantizar su atención psicológica, educación, seguridad y reparación integral”, dijo la abogada especialista Arely Gómez Gracida.

La discusión legislativa también tiene una dimensión económica. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempló 532.67 millones de pesos para refugios especializados en la atención de mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, 17.64 millones más que los 515.03 millones aprobados originalmente para 2026.

Aunque la Secretaría de las Mujeres presentó el incremento como parte del fortalecimiento de estos espacios, la Red Nacional de Refugios solicitó a la Cámara de Diputados elevar la asignación a por lo menos 580 millones de pesos ante las presiones inflacionarias, los gastos de operación y sus necesidades.

Llegan a hospitales 184 casos diarios por maltrato familiar

| Por Elizabeth Hernández |

La violencia familiar llevó a los servicios de salud de México a atender 67 mil 43 casos de agresiones contra mujeres, niñas y adolescentes durante 2025, un promedio de 184 diarios o cerca de ocho cada hora, de los cuales más de dos mil requirieron hospitalización debido a las afectaciones físicas o psicológicas que sufrieron las víctimas.

De cada 10 personas que necesitaron asistencia médica a causa del maltrato dentro del entorno familiar, nueve correspondieron al sexo femenino, según un estudio elaborado a partir de los registros de la Secretaría de Salud (Ssa), que documentó 75 mil 263 atenciones por esta modalidad de violencia durante el año pasado.

El análisis “Del hogar al hospital: características y consecuencias de la violencia familiar en México”, publicado en septiembre de 2026 por investigadores de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas y de la UNAM, reveló que las consecuencias de las agresiones varían de acuerdo con la edad de las pacientes.

El Dato: Por cada mil registros, 56 menores de 18 años requirieron hospitalización, contra 25 de las mujeres adultas.

Además, los datos exhiben una brecha entre la intervención sanitaria y la procuración de justicia, pues de los 53 mil 281 registros correspondientes a mujeres adultas, sólo la mitad incluyó una notificación al Ministerio Público, pese a que la normatividad mexicana establece la obligación de las instituciones médicas de informar a dicha autoridad sobre situaciones de violencia familiar o sexual.

Por cada adulta que tuvo como destino un refugio o albergue después de recibir atención, otras 434 regresaron a su domicilio. Mientras 39 mil 953 registros consignaron el retorno a casa, apenas 92 documentaron la canalización hacia espacios de alojamiento y protección.

Cabe destacar que más de nueve de cada 10 agresiones contra esta población ocurrieron dentro de una vivienda, y en tres cuartas partes el responsable fue el cónyuge, novio o pareja.

“La atención clínica resulta insuficiente para interrumpir los ciclos de violencia”, señalaron los autores de la investigación.

Mientras que los golpes y otras agresiones físicas representaron casi cuatro de cada 10 atenciones a mayores de edad, el maltrato psicológico estuvo presente en 70 por ciento de los reportes. En 10 mil 268 casos (20 por ciento) el personal sanitario identificó la coexistencia de distintas formas de abuso. Respecto a las consecuencias, el daño emocional superó por más de tres veces los registros de contusiones y magulladuras, con 27 mil 516 casos. A ello se sumaron cinco mil 424 diagnósticos de trastornos del estado de ánimo, dos mil 801 relacionados con ansiedad o estrés postraumático y dos mil 486 correspondientes a depresión.

Sin freno ı Foto: Especial

Si bien en seis de cada 10 expedientes de adultas no existe constancia de una región anatómica afectada, entre aquéllos que sí consignaron daños corporales, casi un tercio presentó lesiones en el rostro o la cabeza. También documentaron 630 fracturas, 69 episodios de asfixia, 49 quemaduras y 32 abortos. Del total de registros, 32 mil 810 tenían entre 18 y 37 años, y cerca de dos terceras partes contaba con estudios de secundaria o menor.

Frente a lo que ocurre entre las adultas, la violencia sexual constituyó la principal causa de maltrato familiar que motivó la atención de niñas y adolescentes, al figurar en prácticamente la mitad de los 13 mil 762 expedientes correspondientes a menores de 18 años. Las adolescentes de entre 15 y 17 años concentraron casi dos terceras partes de los registros de la población menor de edad, con ocho mil 689 agresiones. La investigación también identificó 129 atenciones a bebés que todavía no cumplían su primer año de vida.

Sólo en uno de 8 casos de agresión contra ellas hay orden de protección

| Por Elizabeth Hernández |

Las instituciones mexicanas registran apenas una orden de protección por cada ocho casos de violencia contra las mujeres, pese a que la legislación nacional establece un plazo máximo de cuatro horas para emitir estos mecanismos cuando las agresiones ponen en riesgo la integridad, libertad o vida de las víctimas.

El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) acumuló, al 15 de abril de 2026, 527 mil 177 registros de agresiones, de los cuales 96 por ciento correspondió a víctimas del sexo femenino. En contraste, el número de órdenes de protección apenas alcanzó las 65 mil 754.

El Dato: LA SECRETARÍA de las Mujeres reconoció que persisten obstáculos en el acceso a la justicia, entre ellos falta de personal capacitado y escasa coordinación interinstitucional.

Aunque la diferencia entre ambos indicadores supera los 461 mil registros, las estadísticas públicas no permiten determinar cuántas afectadas carecen de protección, debido a que una misma persona puede sufrir múltiples ataques, recibir distintas medidas o requerir otro tipo de intervención institucional.

Por otra parte, el banco documenta más de 2.5 millones de servicios otorgados, casi cinco por cada caso de violencia, mientras que la proporción de órdenes de protección alcanza apenas 12.5 por cada 100 episodios.

Otro indicador de la respuesta institucional es el estudio Centros de Justicia para las Mujeres 2025, que publicó en marzo de este año el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el cual revela que cuatro de cada 10 establecimientos especializados no ofrecían seguimiento a las disposiciones de resguardo durante 2024.

De los 75 centros que operaban al cierre de aquel año, 43 proporcionaban este servicio, cinco más que en 2023. Sin embargo, en ese mismo periodo la red incorporó nueve unidades, por lo que la proporción de instalaciones con capacidad de acompañamiento permaneció prácticamente sin cambios.

Mientras la infraestructura especializada atendió a 638 mil 720 mujeres durante 2024, unas 40 mil más que un año antes, la cobertura de los servicios jurídicos también presentó diferencias. Nueve de cada 10 establecimientos ofrecían asesoría legal, pero poco más de la mitad brindaba representación real ante las autoridades.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias obliga a las instancias responsables de emitir una orden para prohibir totalmente el contacto directo con la víctima durante los primeros seis días posteriores a su implementación. A partir del séptimo, deben establecer un plan de seguimiento personalizado.

La ley contempla la custodia policial, el retiro de armas al agresor, la prohibición de acercarse al domicilio de la afectada, la salida obligatoria del responsable de la vivienda compartida y el uso de dispositivos electrónicos para impedir el contacto.

Sobre las dificultades de quienes buscan auxilio, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 reveló que, en uno de cada cinco episodios de violencia de pareja por los que las víctimas solicitaron apoyo, éstas sufrieron malos tratos, humillaciones, falta de asistencia o no encontraron personal que las atendiera. En uno de cada seis casos las víctimas no obtuvieron la información o el servicio que necesitaban, pese a que más de la mitad de las solicitudes de apoyo correspondió a situaciones de violencia física.

Incluso cuando las agresiones motivaron una queja o denuncia contra la pareja por parte de las mujeres o sus familiares, sólo en la mitad de los casos las autoridades recibieron el recurso e iniciaron una investigación.

Apenas 19% de víctimas de violencia vicaria denuncia

| Por Claudia Arellano |

SEGÚN el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, 31 entidades reconocen esta modalidad en sus leyes de acceso a una vida libre de violencia y cinco aún deben incorporarla a sus códigos penales. En una encuesta a tres mil 141 mujeres, 88 por ciento llevaba más de un año en litigio y sólo 19 por ciento pudo denunciar.

Paola relató que perdió contacto con su hija después de que su expareja se la llevó de vacaciones en 2022. Obtuvo una resolución para recuperar la custodia, cuya ejecución se demoró. Tras años de litigio, logró reencontrarse con ella mediante convivencias supervisadas.

5,742 Mujeres registradas como víctimas por el FNCVV

A través de amenazas, retención de menores, manipulación emocional, denuncias instrumentales y disputas por la custodia, algunos hombres prolongan la violencia contra sus exparejas utilizando a sus hijas e hijos. Hoy 25 de noviembre, en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el reconocimiento jurídico de esta modalidad de violencia avanza en el país de manera desigual entre las entidades, mientras madres y especialistas advierten sobre los obstáculos para acreditar los hechos, obtener medidas de protección y evitar que los menores queden atrapados en los conflictos familiares.

La abogada Vianey Martín del Campo Vera, especialista en violencia de género y a infancias, detalló que esta modalidad comenzó a incluirse en legislaciones a partir de 2022, y para agosto de 2026, la Secretaría de las Mujeres informó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que 29 legislaciones locales de acceso ya incorporaban esta figura. “Sin embargo, el panorama no es homogéneo”, dijo.

Una mujer protesta contra este tipo de agresiones en Toluca, en foto de archivo ı Foto: Cuartoscuro

Recordó que el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria (FNCVV) reporta que 31 de las 32 entidades la reconocen en sus leyes de acceso a una vida libre de violencia; y que Chihuahua continúa pendiente de incorporarla, mientras que cinco estados todavía deben incluirla en sus códigos penales.

Comentó que uno de los principales problemas para dimensionar esta violencia es la falta de estadísticas nacionales homologadas que permitan conocer cuántas denuncias se presentan, cuántas carpetas de investigación se judicializan, cuántas sentencias se dictan y cuántas niñas y niños permanecen separados de sus madres por conflictos de esta naturaleza.

No obstante, algunas cifras permiten dimensionar el problema: cinco mil 742 mujeres fueron registradas como víctimas por el FNCVV hasta agosto de 2026; 12 mil 58 niñas, niños y adolescentes y sólo 117 madres que han recuperado a sus hijos. Según la encuesta, 97 por ciento señaló que sus hijos fueron utilizados para dañarlas; 91 reportó violencia institucional y 88 por ciento pudo denunciar específicamente la violencia vicaria. Uno de los escenarios más complejos ocurre en los juzgados familiares, donde se determinan la guarda y custodia, las convivencias y las obligaciones de manutención.

La investigadora Lucía Núñez, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, explicó que la violencia vicaria suele presentarse durante los procesos de separación o divorcio, cuando el agresor utiliza a los hijos para mantener el control sobre la mujer.

ONU alerta que cinco mujeres son asesinadas cada hora por familiares

| Por Redacción |

Al menos cinco mujeres y niñas fueron asesinadas cada hora durante 2025 por sus parejas, exparejas o familiares en distintas partes del mundo. En total, cerca de 47 mil víctimas murieron por esta causa, cifra que confirma que el hogar es uno de los lugares más peligrosos para las mujeres, advirtió la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El informe sobre feminicidios de 2026, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y ONU Mujeres, se publicó ayer, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy.

De acuerdo con el documento, durante el año pasado fueron asesinadas intencionalmente alrededor de 78 mil mujeres en el mundo. De ellas, 60 por ciento, casi 47 mil, perdió la vida a manos de sus parejas o familiares cercanos. Esto equivale a 129 víctimas al día, más de cinco cada hora o una mujer asesinada cada 11 minutos.

El organismo advirtió que estos crímenes ocurren en todas las regiones y que el ámbito doméstico es uno de los principales escenarios de esta violencia.

El reporte aclara que el número de víctimas podría ser mayor, debido a que no todos los países cuentan con información suficiente para contabilizar los asesinatos de mujeres por razones de género fuera del entorno familiar.

Aunque la estimación de 2025 es inferior a los 50 mil feminicidios calculados para 2024, la ONU pidió no interpretar esta diferencia como una reducción real, pues responde principalmente a mejoras en la disponibilidad de información.

“El hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres y las niñas, una tendencia que apenas ha cambiado en años”, señaló ONU Mujeres.

El Tip: EN CHILE se registraron 4.0 feminicidios frustrados por cada 100 mil mujeres frente a 0.4 que fueron consumados.

África encabeza. África registró la tasa más alta de mujeres asesinadas por sus parejas o familiares, con 2.9 víctimas por cada 100 mil mujeres. América ocupó el segundo lugar, con 1.4 casos, seguida de Oceanía, con 1.1; Asia, con 0.6, y Europa, con 0.5. Dentro de este último continente, Europa del Este presentó la tasa más elevada, con 0.8 víctimas por cada 100 mil mujeres, mientras que Europa del Sur tuvo la más baja, con 0.3.

Para la directora ejecutiva de la UNODC, Monica Juma, estas cifras reflejan que los asesinatos están relacionados con actitudes sociales y fallas institucionales que permiten que la violencia continúe. “Actitudes aterradoras, normas sociales y la falta de salvaguardias institucionales crean un entorno en el que asesinar a una esposa, hija, madre o hermana se vuelve “tolerable”, declaró.

Monica Juma llamó a los gobiernos y a la sociedad a impulsar medidas que modifiquen los comportamientos que normalizan las agresiones. También pidió invertir en programas especializados para atender a hombres que ejercen violencia doméstica y proteger a las víctimas.

El informe advierte que el feminicidio rara vez ocurre como un hecho aislado. En muchos casos representa el desenlace de una cadena de agresiones, amenazas, acoso y abusos. Sin embargo, muchas mujeres y niñas no buscan ayuda o no reciben protección, mientras que sus agresores evitan enfrentar la justicia.

El Dato: ONU pidió a los países adoptar estrategias contra la violencia machista para reducir el riesgo de feminicidios.

Los homicidios. La ONU también alertó que los homicidios, en general, han disminuido más rápido que los feminicidios. Entre 2010 y 2025, la tasa total de homicidios cayó 23 por ciento en América y 43 por ciento en Europa. En contraste, los asesinatos de mujeres por razones de género disminuyeron apenas 12 y 28 por ciento, respectivamente.

Para el organismo, esta diferencia evidencia que las causas de la violencia permanecen arraigadas en normas sociales y estereotipos que consideran a las mujeres subordinadas a los hombres, así como en relaciones desiguales de poder.

Por su parte, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, insistió en que las víctimas necesitan canales seguros para denunciar y respuestas oportunas de las instituciones. “Debemos garantizar que las mujeres puedan denunciar la violencia de forma segura, acceder a protección y recibir apoyo antes de que sea demasiado tarde”, afirmó.

721 Casos de feminicidio ocurrieron en México en 2025

Miles de afectadas. Asimismo, en América Latina y el Caribe, al menos 24 mujeres fueron víctimas de violencia feminicida cada día durante 2025, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), difundidos ayer.

El organismo contabilizó al menos tres mil 386 víctimas de feminicidio o muerte violenta por razones de género en 27 países de la región. A esta cifra se suman cinco mil 327 mujeres que sobrevivieron a asesinatos frustrados o tentativas de feminicidio en 10 países.

“Aunque se observan diferencias entre países, la ocurrencia de casos de feminicidio o muertes violentas persiste como una realidad inaceptable en la región”, señaló la Cepal.

El estudio identificó 13 víctimas menores de 15 años y 22 mujeres mayores de 60 años. Además, informó que al menos 30 mujeres estaban embarazadas cuando fueron asesinadas.

Sobre las denuncias previas, entre 11.9 y 33.3 por ciento de las víctimas había acudido anteriormente a las autoridades. En los seis países que proporcionaron información sobre medidas de protección, 15 por ciento de las mujeres asesinadas contaba con alguna vigente al momento del crimen.

La Cepal destacó la necesidad de identificar oportunamente las situaciones de violencia y garantizar respuestas institucionales coordinadas, así como medidas de protección eficaces para las mujeres que enfrentan amenazas de sus parejas, exparejas, así como de sus familiares.