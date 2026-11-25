El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtieron que impugnarán cualquier criterio del Instituto Nacional Electoral (INE) que permita mantener la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en San Lázaro en 2027.

Las posturas se dan ante un anteproyecto del Consejo General que plantea conservar el criterio de contabilizar los votos por partido, y no por coalición, para asignar las diputaciones federales de representación proporcional.

El documento se discutirá el 27 de noviembre en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.

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El Dato: Alito Moreno anunció que presentará una denuncia contra el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, por encabezar “una pandilla” que desvió más de 3 mmdp.

Anaya Cortés exigió no repetir el criterio de 2024, cuando Morena y sus aliados obtuvieron 73 por ciento de las curules, pese a conseguir 54 por ciento de los votos, una diferencia de 19 puntos.

“Que los consejeros del INE ni se atrevan a volver a aprobar ese atraco, ese robo, ese fraude de la sobrerrepresentación, porque no lo vamos a aceptar, tope donde tope”, sostuvo.

Además, cuestionó que el artículo 54 constitucional se interprete de manera amplia para acceder a las plurinominales y restrictiva al distribuirlas, por distinguir partidos y coaliciones.

Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha validado esos criterios desde 2015, el senador albiazul dijo que aún hay tiempo para corregirlos, pues el reclamo se presenta antes de que el instituto defina la asignación. Advirtió que Acción Nacional acudirá a tribunales y pidió respetar el límite constitucional de ocho puntos.

NUEVO FRENTE ı Foto: Especial

Alito Moreno anunció que el PRI también impugnará el acuerdo y exigió un árbitro imparcial, no “un órgano que esté arrodillado, que sea empleado del Gobierno cínico y corrupto de Morena”. Acusó que el INE perdió autonomía con Guadalupe Taddei en la presidencia y que el oficialismo controla las designaciones en el instituto y en organismos locales. Vinculó las renuncias de más de 40 funcionarios con problemas internos y alertó sobre una posible influencia en 2027.

Demandó transparencia en la vigilancia electoral. Recordó las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades.

Ricardo Anaya cuestionó que no haya órdenes de aprehensión contra Taddei y sugirió que las investigaciones podrían retrasarse para protegerla. Advirtió que, si el INE avala el criterio, quedará claro que dejó de ser un árbitro independiente.

responde. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, acusó a la oposición de mentir y actuar con oportunismo, pues aseguró que los partidos aprobaron las reglas de asignación de plurinominales que ahora cuestionan.

El coordinador de Morena rechazó que exista una interpretación inconstitucional del artículo 54 para favorecer a su partido y sostuvo que el INE no puede modificar la ley ni sustituir al Poder Legislativo.

“Es tramposo por parte de ellos, es mentirosa, es oportunista y habla de poca seriedad en política”, respondió.

Además, argumentó que México tiene un régimen de partidos, no de coaliciones, por lo que las plurinominales deben asignarse según los votos obtenidos, independientemente de los acuerdos para competir en distritos de mayoría relativa.

Recordó que las reglas derivan de las reformas electorales de 1992, 1993 y 1994, así como de la de 2014. Aseguró que la oposición también se benefició de ellas en 2015, 2018 y 2021, sin cuestionarlas.