Jennifer Barreto, Miss Universo Puerto Rico 2026, es una de las participantes del concurso de belleza más importante del mundo.

Jennifer es una de las grandes favoritas, ya que ella es la anfitriona del evento, pues el evento se llevó a cabo en Puerto Rico.

¿Quién es Jennifer Barreto, Miss Universo Puerto Rico 2026?

Su nombre real es Jennifer Abreu Mora, pero es conocida públicamente como Jennifer Barreto. Nació el 17 de diciembre de 1998 en Mayagüez, Puerto Rico, y creció entre los municipios de Isabela, San Sebastián y Aguadilla, donde practicó voleibol desde la escuela primaria hasta la secundaria.

Estudió psicología investigativa y obtuvo dos maestrías: una en psicología y otra en trabajo social clínico, además de cursar estudios especializados en intervención en trauma, protección infantil, violencia doméstica, prevención del suicidio y evaluación de necesidades comunitarias.

Antes de incursionar en los certámenes de belleza, construyó una sólida trayectoria profesional vinculada al servicio público y la salud mental al integrarse en 2021 al Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Fort Hood, Texas.

En dicha institución se desempeñó como educadora y corresponsable de crisis dentro del Programa de Defensa Familiar, brindando apoyo a familias militares afectadas por violencia doméstica y abuso infantil, además de realizar voluntariado en el Carl R. Darnall Army Medical Center.

Posteriormente asumió el cargo de Especialista de Prevención, desde donde lidera evaluaciones comunitarias y estrategias para reducir factores de riesgo en comunidades militares, labor que complementa colaborando con la Asociación de Diabetes Pediátrica en Puerto Rico.

¿Quién es el esposo de Jennifer Barreto?

Jennifer Barreto está casada con Yan Carlos Barreto Calderón, sargento del Ejército de los Estados Unidos originario de Isabela que brinda apoyo logístico a la 101.ª División Aerotransportada.

¿Quiénes son los hijos de Jennifer Barreto?

Jennifer Barreto y su esposo tuvieron una hija en 2019 a la que llamaron Penélope. Al convertirse en madre buscó acompañamiento psicológico para reorientar su vocación profesional hacia la salud mental y el servicio comunitario.

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