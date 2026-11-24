La 75.ª edición de Miss Universo 2026 entró en su etapa decisiva en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, tras una intensa gala en la que más de un centenar de aspirantes compitieron por suceder a la mexicana Fátima Bosch.

Luego de superar los exigentes filtros en traje de baño y vestido de gala, el comité seleccionador redujo el grupo de semifinalistas para definir a las cinco mujeres que disputan el título universal.

Lo preciosa que se ve Colombia. Amé le vestido, el estilismo, lenguaje corporal, pasarela en su punto. BELLÍSIMA #MissUniverse pic.twitter.com/J1Rj4HSvHl — Zorel (@zorellt) November 25, 2026

Durante el desfile de gala, el público pudo conocer más sobre las candidatas finalistas y sus historias de vida, así como los mensajes que las acompañarán de convertirse en la próxima Miss Universo.

Aquel desfile fue la oportunidad ideal para lucir los mejores vestidos de la competencia que mezclan elegancia con sofisticación. Además, fue amenizado por un coro de niños para agregarle un toque emotivo.

Ellas son el Top 5 de Miss Universo 2026

Ellas son el Top 5 de Miss Universo 2026:

Bea Millan-Windorski – Filipinas Georgia Waddington - Nueva Zelanda Clara Vegas – Venezuela Melissa Núñez – República Dominicana Jennifer Barreto – Puerto Rico

Con esta selección, la competencia entró en el momento de mayor tensión de la noche: la ronda de preguntas finales. En esta última prueba, las cinco finalistas deben demostrar su temple, elocuencia y liderazgo frente al jurado y millones de espectadores alrededor del mundo, antes de conocerse quién porta la corona para 2027 y a las tres finalistas.

Estas cinco personalidades están más cerca de consegiur la corona de El Resplandor del Legado Eterno que representa al pasado, presente y futuro de la competencia y fue creada para la edición 75 del certamen.

Esta joya fue diseñada por el joyero venezolano Goerige Wittels, en colaboración con una casa parisina de alta joyería. Los diamantes principales hacen una referencia directa a las mujeres que abrieron camino en la competencia, las que inspiran hoy y las nuevas generaciones que formarán parte del legado.

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