Este martes 24 de noviembre se llevó a cabo la final de Miss Universo y durante el evento, ocurrió uno de los momentos más esperados por el público en general, el desfile en traje de baño de las 30 mejores candidatas del certamen de belleza, que es la antesala antes de revelar al Top 12.

En la presentación en traje de baño se evalúan aspectos como la seguridad, la confianza, la postura, el desenvolvimiento escénico y la naturalidad al caminar sobre la pasarela, aunque también es el momento en que las modelos destacan por sus físicos hermosos y diversos, donde no existe el respaldo visual de un vestido elaborado que apoye a la participante.

Otro detalle a considerar es que para este desfile, todas las aspirantes visten trajes de baño de la misma colección oficial, permitiendo al jurado comparar su desempeño en un terreno más equitativo, ya que en la fase de los vestidos de noche, por ejemplo, el presupuesto y el diseñador de cada país influye en el impacto.

Además, la organización también utiliza esta etapa para medir la constancia, el cuidado físico y la salud integral de las participantes, entendiendo que una Miss Universo debe soportar una agenda exigente de viajes y compromisos internacionales durante todo un año.

Así se vivió el desfile en traje de baño de Miss Universo 2026

Las participantes del top 30 desfilaron en un escenario con luces verdes y flores de colores cálidos. Los trajes de baño fueron de diversos colores como el amarillo, el naranja o el rosa, con pedrería y una ligera capa en la espalda que hizo destacar a las modelos.

Una de las más mencionadas en redes sociales fue Dominga López, representante de Chile, quien se ha convertido en una de las favoritas del público gracias a su belleza y capacidad de oratoria.

DOMINGA LOPEZ EN TRAJE DE BAÑO #MissUniverse2026 pic.twitter.com/2t8H2Zx3JV — c 𖤓 (@camilasanh) November 25, 2026

También hubo una enorme oración hacia Miss Puerto Rico, la joven madre Jennifer Barreto, pues se encuentra concursando en casa. Recordemos que el evento se lleva a cabo en el Coliseo de Puerto Rico.

Las trece latinas del top 30 destacaron por pasarelas llenas de seguridad que enloquecieron al público, aunque el resto de las participante tampoco decepcionó, ya que no hubo accidentes en la pasarela.

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