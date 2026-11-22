Las 116 participantes de Miss Universo 2026 deslumbraron en la competencia de trajes típicos en una gala que en la que demostraron la creatividad y la cultura de sus países.
Cada diseño destacó por su colorido, simbolismo y espectacularidad; en La Razón te mostramos cuáles fueron algunos de los más comentados en redes sociales.
Miss Universo 2026: Los trajes típicos más espectaculares de la competencia
María Vargas: México
La representante de México, María Vargas, engalanó el desfile de trajes típicos en Miss Universo 2026 con un espectacular vestuario color rosa, con plumas y un enorme tocado. Además, de su espalda brotaban los cuellos de dos flamencos rosas que le daban aún más volumen.
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Según una publicación del diseñador de alta moda Joel García, creador del traje usado por María Vargas, se inspiró en el flamenco rosado que habita los humedales de Yucatán, México.
“Este traje es un homenaje a la belleza, la libertad y la grandeza de nuestra tierra. Hoy, estas plumas no llevan sólo un traje… llevan a México en el corazón”, escribió en Instagram.
Jennifer Barreto: Puerto Rico
La modelo Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico, del país anfitrión, fue otra participante que destacó. Su traje estuvo inspirado en el moriviví, la emblemática planta que pliega sus hojas para protegerse y vuelve a florecer.
Abelone Smedsrud: Noruega
Otro traje que sorprendió al público, pero este por estar fuera de lo común, fue el de Miss Noruega, quien lució una propuesta inspirada en los trolls, criaturas legendarias que forman parte de la mitología y las tradiciones nórdicas.
Marcella Kozinski: Brasil
Miss Brasil, Marcella Kozinski, fue otra concursante destacada de la gala de traje típico de Miss Universo 2026. La modelo usó un vestuario hecho con 40 mil cristales, luces de LED, frutos en impresión 3D y hojas hechas de botellas PET recicladas.
Melissa Núñez: República Dominicana
Miss República Dominicana, Melissa Núñez, rindió homenaje al mestizaje taíno, africano y español de su nación. Su traje combinó los colores patrios, el escudo en el pecho, un turbante monumental y una falda pintada con paisajes y flores del Caribe.
Mia Dio: Cuba
Miss Cuba, Mia Dio, lució un diseño que incorporaba fotografías de presos políticos cubanos, una denuncia pública ante la represión que existe en su país. Al mismo tiempo, la modelo hizo con su mano la “L” de libertad, un símbolo de la lucha por la democracia en la isla.
Melissa Bottema: Países Bajos
Miss Países Bajos derrochó arte y creatividad con un traje inspirado en la Noche Estrellada de Van Gogh, creado por David Cardenas.
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