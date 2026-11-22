Las 116 participantes de Miss Universo 2026 deslumbraron en la competencia de trajes típicos en una gala que en la que demostraron la creatividad y la cultura de sus países.

Cada diseño destacó por su colorido, simbolismo y espectacularidad; en La Razón te mostramos cuáles fueron algunos de los más comentados en redes sociales.

Miss Universo 2026: Los trajes típicos más espectaculares de la competencia

María Vargas: México

La representante de México, María Vargas, engalanó el desfile de trajes típicos en Miss Universo 2026 con un espectacular vestuario color rosa, con plumas y un enorme tocado. Además, de su espalda brotaban los cuellos de dos flamencos rosas que le daban aún más volumen.

Según una publicación del diseñador de alta moda Joel García, creador del traje usado por María Vargas, se inspiró en el flamenco rosado que habita los humedales de Yucatán, México.

“Este traje es un homenaje a la belleza, la libertad y la grandeza de nuestra tierra. Hoy, estas plumas no llevan sólo un traje… llevan a México en el corazón”, escribió en Instagram.

Jennifer Barreto: Puerto Rico

La modelo Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico, del país anfitrión, fue otra participante que destacó. Su traje estuvo inspirado en el moriviví, la emblemática planta que pliega sus hojas para protegerse y vuelve a florecer.

¡Ingeniería escénica y simbolismo boricua en casa! Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico, presentó “Moriviví: Renacer Borincano” en el Desfile de Trajes Típicos de Miss Universo 2026: una pieza de Joshuan Aponte inspirada en la emblemática planta que pliega sus hojas para protegerse… pic.twitter.com/Fr7BMaxXbx — brei gonzalez (@breigonzalez01) November 22, 2026

Abelone Smedsrud: Noruega

Otro traje que sorprendió al público, pero este por estar fuera de lo común, fue el de Miss Noruega, quien lució una propuesta inspirada en los trolls, criaturas legendarias que forman parte de la mitología y las tradiciones nórdicas.

12.15.- UN TROL SUELTO EN MISS UNIVERSO: Melissa Bottema, Miss Noruega, conectó con sus "raíces" y se disfrazó de la criatura mítica del folclore escandinavo para el desfile de trajes típicos de la competencia. pic.twitter.com/sFAFz0z57N — Muy Fuerte (@muyfuertecom) November 22, 2026

Marcella Kozinski: Brasil

Miss Brasil, Marcella Kozinski, fue otra concursante destacada de la gala de traje típico de Miss Universo 2026. La modelo usó un vestuario hecho con 40 mil cristales, luces de LED, frutos en impresión 3D y hojas hechas de botellas PET recicladas.

🇧🇷 Marcella Kozinski, de Brasil, presentando su traje típico en el Miss Universo 2026.



— Se vió MUY BIEN 👄#MissUniverse pic.twitter.com/S5pK0BD1PZ — nacho con O (@NachoConO) November 21, 2026

Melissa Núñez: República Dominicana

Miss República Dominicana, Melissa Núñez, rindió homenaje al mestizaje taíno, africano y español de su nación. Su traje combinó los colores patrios, el escudo en el pecho, un turbante monumental y una falda pintada con paisajes y flores del Caribe.

Mia Dio: Cuba

Miss Cuba, Mia Dio, lució un diseño que incorporaba fotografías de presos políticos cubanos, una denuncia pública ante la represión que existe en su país. Al mismo tiempo, la modelo hizo con su mano la “L” de libertad, un símbolo de la lucha por la democracia en la isla.

🇨🇺 | La representante de Cuba en Miss Universo protagonizó un emotivo momento durante el desfile de trajes típicos al lucir un diseño que incorporaba fotografías de presos políticos cubanos, en una denuncia de la represión que persiste en la isla.



Durante su presentación, la… pic.twitter.com/zTogaw25gg — Informe Orwell (@InformeOrwell) November 22, 2026

Melissa Bottema: Países Bajos

Miss Países Bajos derrochó arte y creatividad con un traje inspirado en la Noche Estrellada de Van Gogh, creado por David Cardenas.

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