Así vive Fatima Bosh la recta final de su reinado como Miss Universo

Fátima Bosch está muy cerca de terminar su reinado como Miss Universo, pues este próximo 24 de noviembre se coronará a una nueva modelo que tomará su lugar, después de haber protagonizado un año como una de las ganadoras más polémicas.

Entre el cariño de sus seguidores, la atención mediática y la preparación de los actos protocolarios para la gala final en Puerto Rico, la diseñadora de modas se prepara para dejar ir la corona y enfrentarse a una nueva faceta en su vida personal y profesional.

Fátima Bosch se ha mostrado orgullosa de sus raíces mexicanas y pese a que llegó a recibir críticas por quienes estaban inconformes con que fuera Miss Universo, al final logró representar de manera digna al concurso.

Cabe mencionar que ya en agosto de este mismo año, la joven se despidió de su corona como Miss México, que recibió María Vargas tras una aguerrida competencia de grandes bellezas mexicanas.

¿Qué hace Fátima Bosch antes de terminar su reinado como Miss Universo?

Antes de que deje la corona, Fátima Bosch ha seguido celebrando el título, pues recientemente compartió que ya hay un Doctor Simi de ella por parte de la empresa farmacéutica.

“Hicieron mi propio Dr. Simi y no encuentro palabras para expresar lo profundamente honrada, emocionada y agradecida que me siento de recibir un regalo tan especial, creado con tanto amor, talento y dedicación”, declaró.

En sus redes sociales, también ha documentado sus apariciones públicas en eventos como la alfombra roja de la Gala Vogue de Día de Muertos, así como sesiones fotográficas y lo más importante, actividades humanitarias.

“Este fue siempre el sueño. Nunca se trató de la corona, sino de los corazones que podía tocar, las manos que podía sostener y el amor que podía dejar atrás. Estos son los momentos que dieron a cada sacrificio un significado, cada paso un propósito, e hicieron que todo valga la pena. Esto es lo que mi corazón llevará por siempre”, reflexionó el 20 de octubre.

Sobre su vida personal, Fátima Bosch recientemente fue captada por los medios en eventos sociales y en el aeropuerto acompañada por el empresario hondureño Alejandro Canahuati, desatando especulaciones sobre su vida sentimental mientras atendía a la prensa sobre sus compromisos oficiales finales.

Cabe mencionar que la modelo detalló en el pasado que su intención una vez termine su reinado es enfocarse en ser diseñadora de modas y alejarse un poco del ojo público, pues prefiere una vida más tranquila.

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