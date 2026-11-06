Captan a Danna Paola en Junta de Conciliación y Arbitraje en CDMX | VIDEO

Captan a Danna Paola en junta de conciliación y arbitraje

Danna Paola fue captada en la Junta local de Conciliación y Arbitraje este 6 de noviembre del 2026, donde estaba siendo escoltada por sus abogados y la policía como medida de seguridad.

El momento fue captado por el licenciado Rubén Romero, quien publicó en su cuenta de TikTok el video que muestra a la cantante mexicana caminando entre la gente mientras las personas se aglomeraban a su alrededor.

¿Por qué Danna Paola fue a la Junta de Conciliación y Arbitraje?

El momento rápidamente causó curiosidad en el público, ya que se cuestionaron el motivo de la asistencia de Danna Paola a la dependencia y si se podría encontrar en un aprieto legal.

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En las imágenes, podemos ver a la joven con una chamarra de cuero, pantalones, lentes de sol y el cabello largo amarrado en una trenza, mientras también cargaba una bolsa.

Como reacción al video de pocos segundos, el público comenzó a cuestionar quién habrá demandado a Danna Paola y de qué podría tratar el asunto. Estos fueron algunos comentarios:

“Jajaja no te pases, ¿quién la demandó?"

“Seguramente la demandaron sus ex representantes”.

“Por no pagar a tiempo el salario a su equipo”.

“Esto no le pasaría a Beli”.

“No dudo es aun por temas de su nombre, ex equipo y demás”.

Por su parte, el licenciado que es abogado de lo laboral, señaló que el asunto podría estar relacionado con un tema entre la famosa con un ex trabajador.

“Ahí se dirimen asuntos laborales, seguro un extrabajador, por el lugar donde se lleva el juicio, el expediente debe ser antes de 2022 que entro en vigor la reforma laboral”, explicó él, aunque cabe mencionar que tampoco dijo saber de qué trata el asunto de Danna.

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