¿Es verdad que Natalia Alcocer se fue de La Granja VIP?

Este viernes 6 de noviembre, se generaron rumores sobre que la actriz mexicana Natalia Alcocer habría abandonado La Granja VIP 2026, después de un par de semanas en las que mostró encontrarse en un momento complicado para su salud mental.

En momentos pasados, la artista ya había demostrado cierta inestabilidad dentro del programa, lo que había generado dudas sobre cuánto tiempo más podría permanecer en la competencia.

ES EVIDENTE que no quiso medirse en la placa con Mono y tampoco se va a ir el domingo después de lo que le dijo bebesita. Natalia prefiere saltar del barco que hundirse con el… Doña verdolagas si resultó ser el fracaso que ya sabíamos que era. #LaGranjaVip #LaGranjaTraición pic.twitter.com/0HGUTcH8nN — Dev🪬 (@ItsMe_Debbiee) November 7, 2026

¿Qué le pasó a Natalia Alcocer?

Todo parece haberse agravado a raíz de la salida de Pablo Montero el pasado domingo, pues él es el actual novio de Natalia Alcocer y una persona que le brindaba bastante apoyo emocional dentro de La Granja VIP 2026.

Además, la famosa había escuchado unos cuetes en la tarde, lo que según Gabo Cuevas era un mensaje encriptado de su ex en donde supuestamente, le habría dicho que ya no podía cuidar a sus hijas.

Cabe recordar que Natalia Alcocer forma parte de los nominados de este domingo 8 de noviembre, pero los habitantes dejaron de verla, por lo que comenzaron las especulaciones de que abandonó el reality show.

Niurka Marcos, Manelyk González y Bebeshita habrían preguntado por el paradero de Natalia Alcocer durante la jornada y las las declaraciones del público, la cuenta oficial de la personalidad de televisión difundió un mensaje en el que aclararon lo sucedido.

Pese a esto, los rumores han seguido señalando una posible salida de la famosa en la gala de este viernes. Muchos señalaron que la mujer no quiere enfrentarse a la eliminación y recordaron el reciente conflicto que tuvo con La Bebeshita.

Natalia Alcocer tiene 37 años de edad. Es actriz, conductora y creadora de contenido originaria de la Ciudad de México. Estudió Diseño de Modas en Madrid, Comunicación en la Universidad Iberoamericana y se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa.

En televisión fue coconductora de Zona Ruda y trabajó como conductora web de Big Brother México en 2015. También formó parte de La Casa de los Famosos de la cadena Telemundo.

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